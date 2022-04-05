Об этом сообщила украинская художница Галина Сернивка и обнародовала видео.

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"Наша Мрия заговорила – жива", – написала она.

Видео ей направил командир противотанкового отделения 4 взвода 11 роты 243 батальона территориальной обороны Киева Игорь Островский.

В Гостомеле "завелся" самый большой в мире самолет "Мрия":



Добавим, что 27 февраля в результате боевых действий в Гостомеле был сожжен украинский самолет "Мрия". Владимир Зеленский подчеркнул , что оккупанты смогли разрушить железо и оболочку, однако это не разрушило душу и свободу украинцев.

Экс-командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов заявил, что самолет "Мрия" не спасли из- за бездействия руководства государственного предприятия "Антонов" (Киев). "Антонов" предоставило свой комментарий по этому поводу.

Что известно о самолете Ан-225 "Мрия": коротко

Это самый большой по массе перевозки груза и по своим параметрам самолет. За более чем 30 лет эксплуатации на воздушных линиях стран всех континентов самолет проявил свои уникальные лётно-технические характеристики и возможность перевозки наиболее габаритных грузов.

На Ан-225 установлено 240 непобитых мировых рекордов. Кроме того, он имеет возможность осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже.

За десятилетие эксплуатации появление самолета в аэропортах постоянно вызывало восхищение тысяч специалистов и поклонников авиации, а также обычных людей разных стран.