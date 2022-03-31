Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед парламентариями Австралии, передает 24 канал.
До темы "Мрию" могли спасти, но руководство "Антонов" бездействовало – экс-капитан уничтоженного самолета
Он отметил, что 27 февраля в результате боевых действий в Гостомеле был сожжен украинский самолет "Мрия".
Можно сказать, что РФ уничтожила нашу мечту. Россия разрушила оболочку, железо, но не душу, не свободу и независимость,
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что над нашей мечтой невозможно одержать победу, особенно если Украина может надеяться на поддержку и помощь от своего мира.
Видео легендарного самолета "Мрия", которое уничтожили российские оккупанты:
К слову, исполняющего полномочия генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова отстранили от должности. Это связано со служебными расследованиями в отношении его деятельности в предприятии, ведь выяснилось, что они могли спасти самый большой самолет в мире "Мрия", но ничего не сделали.
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