Про це повідомив художник Дмитро Вергелес. Він оприлюднив фото та відео стінопису на своїй сторінці у фейсбук.

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"Привіт, мене звати Діма. Я художник. І я дуже люблю літаки. Ан-225 – це мій фаворит і моя пристрасть. Я давно мав ідею намалювати її у великому масштабі", – написав митець.

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Подарунок для міста

За словами художника, він вирішив не відкладати створення муралу після того, як літак знищили окупанти на початку повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що створив такий подарунок для Борисполя за підтримки міського голови Володимира Борисенка.

Дмитро Вергелес пригадав, як бачив "Мрію" над Києвом під час параду до 30-річчя незалежності України. Він сказав, що тоді по його тілу були сироти.

Бажаю вам відчути щось хоча б віддалено схоже на це, коли ви будете дивитися на мій малюнок. Запрошую! Скорішої перемоги та миру нашій Україні!,

– написав художник.



Художник захоплюється літаками / Фото Дмитра Вергелеса



Локація муралу – Бориспіль, міський парк, тенісний корт / Фото Дмитра Вергелеса



Художник давно мріяв намалювати славетний літак / Фото Дмитра Вергелеса



Міський парк Борисполя отримав нову локацію / Фото Дмитра Вергелеса



Мальована "Мрія" та Дмитро Вергелес / Фото Дмитра Вергелеса



Художник запрошує подивитися на стінопис / Фото Дмитра Вергелеса

Що відомо про "Мрію"

Це найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак. Його створило державне підприємство "Антонов". На початок повномасштабного російського вторгнення "Мрія" перебувала у Гостомелі. Літак спалили російські вбивці 27 лютого.

Колишній командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов вважає, що "Мрію" неможливо врятувати, оскільки є бездіяльність керівництва державного підприємства "Антонов". Проте у квітні стало відомо, що літак можна завести.

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