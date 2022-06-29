Це та інші питання представник Зеленського Давид Арахамія обговорив із засновником космічної компанії Virgin Galactic та британським мільярдером Річардом Бренсоном.

Важливо Мільярдер Річард Бренсон приїхав до України та відвідав Гостомель

Арахамія наголосив, що російські окупанти можуть знищити будь-що, але "Мрію" – ніколи.

Тому ми вже зараз опрацьовуємо проєкт будівництва нового літака. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить "Мрії" стати ще сильнішою. Це питання, а також наші перспективи співпраці в космічній сфері сьогодні обговорювали з Річардом Бренсоном,

– розповів Арахамія.

За словами Арахамії, британський мільярдер висловив готовність допомагати всім, чим зможе, був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві.

"І я впевнений, що це нам вдасться, бо немає нічого неможливого для країни, яка повірила в себе і свої сили. Найкращі часи нашої авіації та космічних технологій ще попереду", – підкреслив парламентар від партії "Слуга народу".

Що відомо про Річарда Бренсона Це один із найвідоміших бізнесменів у світі. Його корпорація Virgin – це понад 400 фірм різного профілю, серед них – авіаперевізник та компанія з розвитку космічного туризму. Бренсон є головним суперником Джеффа Безоса та його компанії Blue Origin в індустрії космічного туризму. Станом на 16 листопада Forbes та Bloomberg оцінюють його розмір у 4 та 5,5 мільярдів доларів.



Бренсон відвідав Гостомелі / Фото з телеграму Давила Арахамії

Бренсон зацікавився відновленням аеропорту у Гостомелі

Засновник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон, який досить активно підтримував Україну ще повномасштабного вторгнення Росії, відвідав Гостомель на Київщині. Про візит британського мільярдера повідомив керівник селищної адміністрації Гостомеля Тарас Думенко.

У Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом державного підприємства "Антонов" та можливостями його відновлення.

Довідка. Місто Гостомель та аеропорт "Антонова" зазнали значних ушкоджень внаслідок ракетних обстрілів російських окупантів на початку війни – 24 лютого під час обстрілу летовища російські окупаційні війська знищили легендарний літак Ан-225 "Мрія". Фахівці вже працюють над відновленням літака із залученням міжнародних партнерів та сучасних технологій. За попередніми підрахунками, на відбудову "Мрії" доведеться витратити понад 3 мільярди доларів та близько 5 років.