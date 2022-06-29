Это и другие вопросы представитель Зеленского Давид Арахамия обсудил с основателем космической компании Virgin Galactic и британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.
Важно Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Украину и посетил Гостомель
Арахамия подчеркнул, что российские кафиры могут уничтожить что угодно, но "Мечта" - никогда.
Поэтому мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета. Но будучи уже обновленным, на базе современного цифрового оборудования, что позволит "Мечте" стать еще сильнее. Этот вопрос, а также наши перспективы сотрудничества в космической сфере сегодня обсуждали с Ричардом Брэнсоном,
– рассказал Арахамия.
По словам Арахамии, британский миллиардер выразил готовность помогать всем, чем сможет , был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить скачок в авиакосмическом строительстве.
"И я уверен, что это нам удастся, потому что нет ничего невозможного для страны, которая поверила в себя и свои силы. Лучшие времена нашей авиации и космических технологий еще впереди", – подчеркнул парламентарий от партии "Слуга народа".
Что известно о Ричарде БрэнсонеЭто один из известнейших бизнесменов в мире. Его корпорация Virgin – это более 400 фирм разного профиля, в том числе авиаперевозчик и компания по развитию космического туризма. Брэнсон является главным соперником Джеффа Безоса и его компании Blue Origin в индустрии космического туризма. По состоянию на 16 ноября Forbes и Bloomberg оценивают его размер в 4 и 5,5 миллиарда долларов.
Бренсон посетил Гостомель / Фото с телеграммы Давила Арахамии
Бренсон заинтересовался возобновлением аэропорта в Гостомеле
Основатель космической компании Virgin Galactic Ричард Бренсон, достаточно активно поддерживавший Украину еще полномасштабного вторжения России, посетил Гостомель на Киевщине. О визите британского миллиардера сообщил руководитель поселковой администрации Гостомеля Тарас Думенко.
В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом государственного предприятия "Антонов" и возможностями его обновления.