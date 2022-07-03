Громадян закликають зберігати спокій

Про це повідомив голова Бориспільської районної державної адміністрації Руслан Дяченко. За його словами, представники правоохоронних органів 3 липня розпочали проведення відповідних заходів.

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Руслан Дяченко повідомив, що під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів і перевірка документів, що посвідчують особу.

Він закликав людей зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

Знешкоджено групу ГРУ Росії, яка збирала розвіддані про оборону Києва

Російські військові ще навесні відступили з Київської області. Однак українські правоохоронці продовжують виявляти диверсантів та інших зрадників, які допомагали Росії розпочати війну проти України.

Нещодавно Служба безпеки України здійснила багатоетапну спецоперацію, під час якої знешкодила агентурну мережу ГРУ Росії у Києві. Затримано 4 російських агентів, які збирали розвіддані про оборону столиці. Агентурну групу сформував кадровий співробітник ГРУ Росії, полковник Владислав Донець, з метою ведення підривної діяльності проти України.

Наприкінці червня СБУ викрила в Україні агентурну мережу головного управління генштабу Росії. Її учасником був народний депутат Андрій Деркач. Зрадники повинні були допомагати росіянам захопити Україну. Щодо Деркача вже розпочали досудове розслідування.

Варто зазначити, що агенти росіян засіли у навіть у державних структурах та підприємствах. Службі безпеки України вдалося виявити злочинну діяльність начальника одного з регіональних підрозділів НЕК "Укренерго". Як з'ясувало слідство, чоловік цілком добровільно погодився піти на співпрацю з ворогом та став очільником так званих "Маріупольських магістральних мереж "ДНР".

У середині червня СБУ заблокувала діяльність компанії, яка працювала у столиці та фінансувала проросійських бойовиків в окупованому Донецьку. Кошти окупантам надходили у вигляді "податків". Загалом бізнесмени профінансували ворога на 8 мільйонів гривень.

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