З Деркачем працювало вище керівництво ГРУ

Зрадники повинні були допомагати росіянам захопити Україну. Щодо Деркача вже розпочали досудове розслідування.

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За даними слідства, Деркач контролював створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях України. Цих силовиків мали використати для швидкого захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3 – 4 мільйони доларів раз на кілька місяців. Значну частину цих грошей Деркач забрав собі.

Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Він був негласним співробітником ГУ ГШ Росії із позивним "Ветеран",

– розповіли у Службі безпеці України.

Саме Колєсніков був зв'язківцем і фінансовим кур'єром між російськими спецслужбами і Деркачем.

Як мали діяти найманці

Після затримання Колєсніков пішов на угоду зі слідством та дав багато цікавих свідчень. У травні суд виніс помічнику Деркача вирок у державній зраді. Відтак зрадник розповів деталі діяльності мережі та її роль у підготовці до повномасштабної війни.

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Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ПВК мали забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста,

– зізнався Колесніков.

За його словами, для захоплення Києва росіяни хотіли відправити дві бригади спецпідрозділу і сили спецоперацій. Вони мали перетнути кордон України зі сторони Білорусі.

Згідно з ворожим планом, бійці повинні були швидко просунутися столицею, захопити Урядовий квартал і зібрати "віче" у Верховній Раді. У хворій уяві окупантів це "віче" мало б проголосувати за створення нового уряду. На щастя, Збройні Сили України не дали росіянам реалізувати цей цинічний та зухвалий намір.

СБУ продовжує розслідувати цю справу, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних.

Більше про викриття російської агентури в Україні дивіться у відео:

Зверніть увагу! У вересні 2020 року США запровадили проти Деркача персональні санкції. Його звинуватили у спробах вплинути на вибори американського президента. Міністерство фінансів США назвало українського нардепа російським агентом з понад 10 річним стажем. Сам Деркач називав санкції "помстою".