Нардеп Андрій Деркач та кілька росіян потрапили під санкції США: чому
Народний депутат Андрій Деркач, який відомий зокрема тим, що зливав так звані "плівки Порошенка – Байдена", потрапив під дію американських санкцій. Їх ввели проти нього та ще 3 росіян за втручання у виборчий процес США.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США. Так, Деркача звинувачують у тому, що він вчиняв спроби вплинути на президентські вибори США 2020 року.
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У Мінфіні США Деркача відверто називають активним російським агентом, який упродовж 10 років підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами.
Деркач прямо чи опосередковано брав участь, фінансував, приховував або іншим намагався підірвати майбутні президентські вибори у США 2020 року,
– мовиться у повідомленні.
Введення санкцій проти Деркача у Мінфіні США називають "чітким сигналом Москві та її довіреним особам про те, що США не терпітимуть таких впливів".
У чому США звинувачують Деркача:
- У Мінфіні США зауважують, що принаймні наприкінці 2019-го та до середини 2020 року Деркач проводив приховану кампанію впливу на вибори у США.
- Вона була зосереджена на культивуванні неправдивих та необґрунтованих повідомлень щодо американських чиновників перед виборами.
- Непідтверджені розповіді Деркача "проштовхувались" у західних ЗМІ через висвітлення пресконференцій та інших новин, включно з інтерв’ю та заявами.
"У період з травня по липень 2020 року Деркач оприлюднював відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також подавав необґрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів. Робота Деркача націлена на американських виборців, а проросійські лобісти в США пропагували його заяви", – мовиться у повідомленні.
Під дію санкцій США разом із Деркачем потрапили також троє росіян – всі вони жителі Санкт-Петербурга: Антон Андрєєв, Дар’я Асланова та Артем Ліфшиц. Їх називають учасниками так званого "Агентства інтернет-розслідувань" – російської "фабрики тролів", більш відомої під назвою "Тролі з Ольгіна".
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Що відомо про "плівки Порошенка – Байдена", оприлюднені Деркачем:
- Андрій Деркач у травні оприлюднив аудіоматеріали, які нібито мали свідчити про вплив кандидата у президенти США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.
- За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.
- Перша тема аудіозаписів, як зазначав депутат, стосувалася отримання "1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції".
- За його словами, розмови датовані 2015 – 2016 роками, в них, зокрема, мовиться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".
- Як заявив Деркач, отриманий 1 мільярд доларів був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.
- Друга тема записів, за словами депутата, стосувалася розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року.