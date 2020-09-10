Народний депутат Андрій Деркач, який відомий зокрема тим, що зливав так звані "плівки Порошенка – Байдена", потрапив під дію американських санкцій. Їх ввели проти нього та ще 3 росіян за втручання у виборчий процес США.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США. Так, Деркача звинувачують у тому, що він вчиняв спроби вплинути на президентські вибори США 2020 року.

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У Мінфіні США Деркача відверто називають активним російським агентом, який упродовж 10 років підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Деркач прямо чи опосередковано брав участь, фінансував, приховував або іншим намагався підірвати майбутні президентські вибори у США 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Введення санкцій проти Деркача у Мінфіні США називають "чітким сигналом Москві та її довіреним особам про те, що США не терпітимуть таких впливів".

У чому США звинувачують Деркача:

У Мінфіні США зауважують, що принаймні наприкінці 2019-го та до середини 2020 року Деркач проводив приховану кампанію впливу на вибори у США.

Вона була зосереджена на культивуванні неправдивих та необґрунтованих повідомлень щодо американських чиновників перед виборами.

Непідтверджені розповіді Деркача "проштовхувались" у західних ЗМІ через висвітлення пресконференцій та інших новин, включно з інтерв’ю та заявами.

"У період з травня по липень 2020 року Деркач оприлюднював відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також подавав необґрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів. Робота Деркача націлена на американських виборців, а проросійські лобісти в США пропагували його заяви", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Санкції, введені проти Деркача, передбачають заморожування всіх активів і майна на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які фінансові або інші операції з ним та іншими особами з санкційного переліку.

Під дію санкцій США разом із Деркачем потрапили також троє росіян – всі вони жителі Санкт-Петербурга: Антон Андрєєв, Дар’я Асланова та Артем Ліфшиц. Їх називають учасниками так званого "Агентства інтернет-розслідувань" – російської "фабрики тролів", більш відомої під назвою "Тролі з Ольгіна".

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Що відомо про "плівки Порошенка – Байдена", оприлюднені Деркачем: