У контррозвідці США пояснили, що справжньою метою "плівок Андрія Деркача" був вплив Росії на результати американських виборів. Таким чином Україну вже вдруге за рік використовують для тиску й впливу на внутрішні справи Сполучених Штатів.

Український депутат Андрій Деркач діє в інтересах Росії і намагається очорнити конкурента Дональда Трампа – Джо Байдена, розповів голова контррозвідки США Вільям Еваніна. Про це пише BBC.

До слова Трамп вважає, що Росія більше не хоче, аби він був президентом США

Раніше він вже повідомляв, що Росія прагне, аби президентом США й надалі залишався Дональд Трамп. Усе через те, що позиція Трампа більш близька Кремлю, ніж позиція головного конкурента Джозефа Байдена, який в адміністрації Обами допомагав Україні на початку вторгнення Росії.

Проросійський український депутат Андрій Деркач поширює заяви про корупцію, зокрема через публікацію записів телефонних розмов. Він має на меті зашкодити на виборах колишньому віцепрезиденту Байдену,

– заявив Вільям Еваніна.

Сам Андрій Деркач намагався уникнути теми джерела походження цих записів. Він пояснював, що публікує їх виключно для того, щоб "показати внутрішню корупцію колишньої влади в Україні".

Раніше минулого вересня вже був "український" скандал у США. Він стосувався буцімто тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Тоді в Штатах навіть розпочали процедуру імпічменту, та до завершення її так і не довели. Цього разу на противагу Зеленському й Трампу виступає інша пара політиків – Порошенко й Байден.

Що відомо про "плівки Деркача"