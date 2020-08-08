Трамп вважає, що Росія більше не хоче, аби він був президентом США
Національна розвідка США повідомила, що у вибори американського президента планують спроби втручання одразу три країни – Іран, Росія і Китай. При цьому на боці чинного президента лише Росія, як і в 2016 році. Втім сам Дональд Трамп стверджує, що Росія "більше не хоче", щоб він був президентом.
Про спроби Пекіна, Москви й Тегерану втрутитися у вибори в Сполучених Штатах заявив директор контррозвідувального центру Білл Еваніна, повідомляє "Радіо Свобода".
Цікаво Від порноскандалу до податкових махінацій: чому прокуратура знов взялася за Трампа
За його словами, у Кремлі сподіваються, що Дональд Трамп зможе переобратися вдруге. Водночас у Китаї розраховують, що чинний президент США програє вибори.
Тож Пекін робить ставку на конкурента Трампа – Джо Байдена. Лише Іран не надає перевагу жодному з кандидатів. Його метою буцімто є підірвати демократичність державних інституцій у США.
Втім Дональд Трамп заявив, що Росія "дуже сподівається, що його не переоберуть президентом". Він навіть заявив, що "раніше ніхто не був настільки суворим з Росією, як він".
Що означають слова Трампа
- Насправді, це лише передвиборча технологія. Звичайно ж, американці не підтримуватимуть кандидата в президенти, якого для них "підтримує" Росія. Тож Трамп хоче "відбілитися" від такої підтримки.
- Росія робила ставку на Дональда Трампа ще під час виборів у 2016 році. Тоді в Кремлі перемогу Трампа святкували чи не більше, ніж перемогу Путіна в Росії.
- Трамп зручний для Росії президент. З самого початку каденції він виступав за скасування санкцій проти Росії. Лише за допомогою потужної системи стримування й противаг у політиці США санкції вдалося зберегти.
- У 2018 році відбулася зустріч Дональда Трампа й Володимира Путіна. Тоді на американського лідера полилася маса негативу. Мовляв, на фоні російського президента він виглядав його персональним фанатом.