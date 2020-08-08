Національна розвідка США повідомила, що у вибори американського президента планують спроби втручання одразу три країни – Іран, Росія і Китай. При цьому на боці чинного президента лише Росія, як і в 2016 році. Втім сам Дональд Трамп стверджує, що Росія "більше не хоче", щоб він був президентом.

Про спроби Пекіна, Москви й Тегерану втрутитися у вибори в Сполучених Штатах заявив директор контррозвідувального центру Білл Еваніна, повідомляє "Радіо Свобода".

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За його словами, у Кремлі сподіваються, що Дональд Трамп зможе переобратися вдруге. Водночас у Китаї розраховують, що чинний президент США програє вибори.

Тож Пекін робить ставку на конкурента Трампа – Джо Байдена. Лише Іран не надає перевагу жодному з кандидатів. Його метою буцімто є підірвати демократичність державних інституцій у США.

Втім Дональд Трамп заявив, що Росія "дуже сподівається, що його не переоберуть президентом". Він навіть заявив, що "раніше ніхто не був настільки суворим з Росією, як він".

Що означають слова Трампа