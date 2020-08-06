Прокурори Нью-Йорку розслідують справу проти компанії Дональда Трампа щодо шахрайства. Республіканці та наближені до Трампа люди, звісно, все заперечують. Ми розібралися, що може загрожувати президенту США.

Нові обвинувачення проти Трампа? Не дуже

Про зв'язки з іншими жінками – говорили ще у 2019 році. Тоді прокуратура Мангеттену надсилала повістки до Організації Трампа та American Media Inc. по справі порноакторки Штормі Деніелс, акторки та колишньої моделі Playboy Карен Макдугал та президента, у яких нібито був зв'язок багато років тому.

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Інша історія стосується податкових декларацій Трампа, які він дуже майстерно приховує від суддів та прокурорів. Й саме вона наразі є більш актуальною, бо Трамп ще 4 роки тому обіцяв зробити їх публічними, але до цього часу так і не зробив цього. Порвавши, таким чином, із 10-річною практикою минулих президентів. 24 канал розібрався у деталях.

Гроші за тишу Трамп їм заплатив за мовчання перед виборами 2016 року. Принаймні Деніелс була публічно звинувачена у неправді після того як їй заплатили 130 тисяч доларів через Майкла Коена.

Офіс прокурора Сайруса Р. Венс-молодшого у судових записах вказав: Трамп має повернути свої особисті та корпоративні податкові документи за останні вісім років. Прокурори навіть викликали дати свідчення бухгалтерську компанію Трампа Mazars USA. Захист Трампа попросив суд визнати повістки недійсними.

"Безперечні твердження в попередніх судових документах та у деяких новинах про ділові практики пана Трампа показали, що офіс має широку правову основу для повістки в суд", – відповіли у прокуратурі. І додали: "Злочинні дії в Організації Трампа, можливо, мали затяжний та масштабний характер".

Насправді, мова про дві справи, але тепер їх можуть об'єднати в одну / Колаж CNN

Незалежно від цього, Трампа та його компанію розслідують щодо можливих страхових та фінансових шахрайств. Сторона обвинувачення визнала, що розслідування стало набагато ширшим, ніж планувалося спочатку.

Зокрема, ЗМІ писали, що він завищував свою заможність та вартість майна перед інвесторами та позикодавцями. А коли приходив час платити за рахунками, то навпаки – занижував.

Потім ще були скандальні свідчення в суді Майкла Коена – колишнього особистого юриста Трампа – який заявив про незаконні оборудки президента. Наразі прокурори вивчають, чи не порушує ця ситуація законів штату Нью-Йорк про компенсацію. Якщо точніше, про компенсацію під виглядом судових витрат та подання "фейкових документів".

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Що ховає від всіх Трамп Демократи наголошують, що президент намагається приховати від очей публіки свій фактичний фінансовий стан, джерела своєї заможності та можливий конфлікт інтересів.

Палата представників сама вимагає фінансові документи за 6 років, але не від Трампа, а від Служби внутрішніх доходів, Deutsche Bank та Capital One.

Як просувається розслідування?

Трамп приховує джерела своєї заможності вже вісім років / Колаж Haveeru

Згадана вище справа має шанс стати кримінальним злочином лише якщо буде доведено: фальшиві доки були подані, щоб приховати інше порушення закону, таке як податкове порушення чи банківське шахрайство. Саме декларації, які так активно вимагають, можуть пролити світло на можливі переступи закону. Верховний Суд у липні 2020 року дав "зелене світло" для повістки Венса, додавши, що президент не може мати імунітету.

Протистояння Трампа та Венса за рік дійшло до Верховного Суду США, де Трамп має більшість консервативних суддів. Але зараз поки що незрозуміло, чи дійсно буде оголошено про підозру і чи розслідуються дотичні до головної справи теми, щоб виправдати повістки. Велике розслідування NYT свідчить, що Трамп ще замолоду був шахраєм.

Він допоміг батькам, а особливо батьку Фреду Трампу, який свого часу розбудовував Нью-Йорк, ухилятися від сплати податків. І навіть більше, Трамп з братами та сестрами створив велику шахрайську корпорацію. У свою чергу, батько теж допомагав сину: дав позику на 14 млн доларів, заплатив за облігації у казино Атлантик-Сіті на суму у 3,5 млн і так далі.

Мільйони доларів маскувалися як подарунки від батьків, власність батьків у деклараціях була значно применшена, на сотні мільйонів доларів США. Коли майно перейшло дітям, податкова накладна стала різко меншою, ніж мала бути: на спадщину у 1 млрд треба було сплатити 550 млн за 55% ставкою.

Дональд Трамп зі своїми батьками / Фото The Guardian

Тоді це привернуло мало уваги з боку Федеральної служби внутрішніх доходів, сплачено було всього лише 52,2 млн, або 5%.

Що може чекати Трампа, якщо звинувачення доведуть?

Експерти сказали NYT, що за допомогу з ухилянням від сплати податків навряд чи можна буде щось зробити, бо це було дуже давно і вийшли всі строки. Але їх немає щодо цивільної відповідальності за податкове шахрайство, тут Трампа таки може чекати штраф. Цікаво, що саме прокурор Венс у 2012 році відмовився звинувачувати двох дітей Дональда Трампа, Іванку та Дональда-молодшого у іншій справі з нерухомістю.

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Та навіть якщо районна прокуратура Мангеттену зможе отримати документи Трамп, вони залишаться секретними і не стануть публічними через правила засідання великого журі присяжних (вони зазвичай проходять у таємниці – 24). Якщо не будуть фігурувати у якості доказів вже у кримінальному провадженні.

Наразі залишається чекати, чим закінчиться протистояння. Але навряд чи Трампу буде щось загрожувати, поки він є президентом США. Що буде потім, залежатиме від результату виборів лідера Сполучених Штатів.