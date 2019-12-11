Використовував силу посади: у чому конкретно звинувачують Трампа

Президенту США висунули офіційні звинувачення у перевищенні повноважень і перешкоджанні роботі Конгресу. 24 канал прочитав статті імпічменту і вибрав основні факти, на яких все базується.

Звинувачення перше: перевищення повноважень

Ця стаття стосується скандалу з Україною, затриманням військової допомоги, тиску Трампа та його оточення на новообраного президента України Володимира Зеленського.

1) Використовуючи силу своєї посади, Дональд Трамп "напряму та через своїх агентів всредині та за межами уряду США" незаконно схиляв іноземну державу, Україну, до втручання у вибори президента США 2020 року. Це було зроблено за допомогою "схеми", у якій Трамп вимагав від уряду України розпочати розслідування, яке допоможе його переобранню та понизить шанси його політичного супротивника – Джо Байдена;

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2) Дональд Трамп поставив умовою для отримання дуже важливої військової допомоги на суму у $391 млн публічне оголошення про початок розслідування. Також, це було умовою візиту президента Зеленського до Білого Дому. Це було би відкритою демонстрацією продовження підтримки України з боку США на фоні агресії Росії;

3) Він почав цю "схему" з корупційними цілями заради особистої політичної вигоди. Чинячи таким чином, він використав силу президентського інституту так, щоб скомпрометувати національну безпеку США та поставити під сумнів цілісність демократичного процесу Сполучених Штатів. Навіть після надання допомоги, Трамп продовжував схиляти Україну почати "копати" під колишнього віце-президента США;

4) Беручи до уваги все вищенаведене, президент Трамп перевищив свої повноваження, ігноруя та "ламаючи" національну безпеку та інші життєво важливі національні інтереси, щоб отримати неправомірну особисту вигоду;

5) Він зрадив націю, перевищуючи межі своєї високої посади, щоб забезпечити втручання іноземної держави у демократичні вибори. "Якщо він залишиться на посаді, то продовжить становити загрозу нацбезпеці та Конституції".

Звинувачення друге: перешкоджання роботі Конгресу

Друга стаття - про "безпрецедентний" тиск на свідків та Палату Представників, заборону свідкам, інститутам та членам уряду давати свідчення, відмову надавати документу для слухань щодо процесу імпічменту.

Палата Представників визначила, що президент Трамп "прийняв на себе єдине право імпічменту", яке по Конституції покладено на Палату Представників Конгресу США.

Точніше це викладено далі: "Трамп намагався присвоїти собі право визначати розмір і характер процедури імпичменту так, як йому було зручно. Так само, як і односторонню прерогативу відмовити Палаті Представників у всій потрібній інформації". Зазначається, що у історії Республіки, "жоден президент не віддавав наказу повністю ігнорувати процедуру імпічменту або так всебічно перешкоджати проводити розслідування". Таке прикриття, йдеться в кінці звинувачення, мало за мету приховати постійні порушення з боку президента та "перебрати на себе єдине право імпічменту".

Президент вів "підривну діяльність по відношенню до уряду, з величезним упередженням щодо правосуддя та юстиції, явно травмуючи народ Сполучених Штатів Америки".