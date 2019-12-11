Использовал силу должности: в чем конкретно обвиняют Трампа

Президенту США выдвинули официальные обвинения в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса. 24 канал прочитал статьи импичмента и выбрал основные факты, на которых все базируется.

Обвинение первое: превышение полномочий

Эта статья касается скандала с Украиной, задержания военной помощи, давления Трампа и его окружения на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

1) используя силу своего поста, Дональд Трамп "напрямую и через своих агентов внутри и за пределами правительства США" незаконно склонял иностранное государство, Украину к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Это было сделано с помощью "схемы", в которой Трамп потребовал от правительства Украины начать расследование, которое поможет его переизбранию и снизит шансы его политического противника – Джо Байдена;

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2) Дональд Трамп поставил условием для получения очень важной военной помощи на сумму в $391 млн публичное объявление о начале расследования. Также, это было условием визита президента Зеленского в Белый дом. Это было бы открытой демонстрацией продолжения поддержки Украины со стороны США на фоне агрессии России;

3) Он начал эту "схему" с коррупционными целями ради личной политической выгоды. Поступая таким образом, он использовал силу президентского института так, чтобы скомпрометировать национальную безопасность США и поставить под сомнение целостность демократического процесса Соединенных Штатов. Даже после оказания помощи, Трамп продолжал склонять Украину начать "копать" под бывшего вице-президента США;

4) Принимая во внимание все вышесказанное, президент Трамп превысил свои полномочия, игнорируя и "ломая" национальную безопасность и другие жизненно важные национальные интересы, чтобы получить неправомерную личную выгоду;

5) Он предал нацию, превышая пределы своей высокой должности, чтобы обеспечить вмешательство иностранного государства в демократические выборы. "Если он останется на посту, то продолжит представлять угрозу нацбезопасности и Конституции".

Обвинение второе: препятствование работе Конгресса

Вторая статья - о "беспрецедентном" давлении на свидетелей и Палату Представителей, запрет свидетелям, институтам и членам правительства давать показания, отказ предоставлять документ для слушаний по процессу импичмента.

Палата Представителей определила, что президент Трамп "принял на себя единое право импичмента", которое по Конституции возложено на Палату Представителей Конгресса США.

Точнее это изложено далее: "Трамп пытался присвоить себе право определять размер и характер процедуры импичмента так, как ему было удобно. Так же, как и одностороннюю прерогативу отказать Палате Представителей во всей нужной информации". Отмечается, что в истории Республики, "ни один президент не отдавал приказа полностью игнорировать процедуру импичмента или так всесторонне препятствовать проводить расследование". Такое прикрытие, говорится в конце обвинения, имело целью скрыть постоянные нарушения со стороны президента и "взять на себя единое право импичмента".

Президент вел "подрывную деятельность по отношению к правительству, с огромным предубеждением относительно правосудия и юстиции, явно травмируя народ Соединенных Штатов Америки".