Скандальна доповідь про імпічмент Трампа: 10 фактів, що стосуються України

Ми вибрали найголовніше зі 300 сторінок доповіді Комітету по розвідці Конгресу США, який стосується імпічменту президента США Дональда Трампа. Основний лейтмотив документу – тимчасово затримана військова допомога була обіцяна лише в обмін на публічну заяву президента Зеленського щодо розслідування Джо Байдена та його сина.

Доповідь виявила значні зловживання владою та впливом з боку президента Сполучених Штатів та його вузького кола, а також – безпрецендентний тиск на Україну та новообраного президента Володимира Зеленського.

24 канал зібрав 10 головних цікавинок документу:

На початку йде мова про те, що "схема Трампа підривала зовнішню політику США щодо України та підривала нашу національну безпеку на користь двох політично мотивованих розслідувань, які допомогли б його переобранню". Тобто, він поставив власні інтереси вище національних;

Візит президента України Володимира Зеленського до Білого Дому та надання ключової військової допомоги були зав’язані на "послугу" від України – публічне розслідування проти ключового супротивника Трампа - колишнього віце-президента США Джо Байдена та визнання тепер розвінчаної теорії, що саме Україна, а не Росія, втручалась у вибори президента США у 2016 році; Посол Сондланд казав про це віце-президенту США Майку Пенсу до зустрічі з лідером України;

Держсекретар Майк Помпео, в.о. голови адміністрації Майк Малвані та юрист Білого Дому Пет Чіполлоне / photo: Getty Images

"Схема" просувалася з відома та погодження в.о. голови адміністрації Білого Дому Майка Малвані, ексміністра енергетики Ріка Перрі та Держсекретаря Майка Помпео; Малвані та Посол США у ЄС Гордон Сондланд напряму зв’язали отримання допомоги Україною з проведенням розслідування у розмовах з президентом Зеленським; Майк Малвані міг грати центральну роль у спробі примусу України запустити політичне розслідування у обмін на 400 млн дол. допомоги;

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Офіцер армії США Александр Віндман, відповідальний по Україні у Раді Нацбезпеки США, під час інавгурації радив президенту Зеленському "триматися осторонь американської політики", щоб не порушити двопартійну підтримку України у Конгресі;

Переписка між Послом США в ЄС Гордоном Сондлендом та Куртом Волкером, тоді ще спецпредставником з питань України. Ключова фраза "президент США дійсно хоче отримати результат" / photo: Getty Images

Прибувши до Києва, тимчасово повірений у справах Посольства США Білл Тейлор почав спостерігати "нерегулярний канал" зв’язку з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані, який все частіше заміщав собою офіційний канал з Вашингтоном. Помічники Джуліані – Ігор Фруман та Лев Парнас – допомагали Джуліані з тиском на українських офіційних осіб щодо розслідування проти Байденів, "Бурісми" та щодо втручання України у вибори 2016 року; Також, ці особи намагалися змусити Україну змінити керівництво Нафтогазу на користь людей, пов’язаних з Джуліані. Головна ціль – забезпечити втручання України у вибори 2020 року; у повідомленні до Держдепу від Білла Тейлора від 29 серпня, сказано, що він не зможе і не буде "захищати подібну політику";

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Ексміністр енергетики США Рік Перрі передав президенту України Зеленському "документ зі списком людей, яким він довіряє". У них український лідер "може просити поради щодо ключових енергетичних питань Києва";

Вже колишній міністр енергетики Рік Перрі та президент США Дональд Трамп / photo: Getty Images

Асистент Держсекретаря з консульских питань Девід Ріш спілкувався з Руді Джуліані, намагаючись отримати візу для колишнього Генпрокурора України Віктора Шокіна; Також, була зустріч у Мадриді між Джуліані та Андрієм Єрмаком щодо візиту Зеленського до Білого Дому;

Голови трьох Комітетів Конгресу відзначили, що "якщо Україну змушують обирати між захистом від Росії без допомоги з боку США і використанням її юридичної системи для кампанії Трампа, це може означати приголомшливе зловживання владою, добру справу для Москви та зраду народної довіри" ; Також, Посол Тейлор написав Послу Сандленду, що " це божевілля – затримувати військову допомогу у обмін на допомогу з політичною кампанією. Росіяни люблять таке";

; Також, Посол Тейлор написав Послу Сандленду, що " На президента України Зеленського тиснули щодо офіційного оголошення про початок розслідування проти Байденів та "Бурісми", але цього, як і інтерв’ю CNN, так і не сталося; Посол Сондланд повідомив президенту Зеленському та його старшому помічнику Андрію Єрмаку, що "якщо президент не виступить публічно, ми зайдемо в тупік"; зі свого боку, Посол Тейлор назвав такий розвиток подій "нічним кошмаром";

Президент Трамп та його оточення продовжують підштовхувати Україну та інші держави до втручання у виборчий процес заради переобрання і зараз, тиск продовжується.

Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко