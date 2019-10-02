Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

У скандальній розмові з Володимиром Зеленським Дональд Трамп нібито вимагав від українського президента розслідувати справу щодо компанії Burisma. Членом її Ради директорів був син імовірного опонента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Що відомо про компанію, у яких корупційних справах “світилося” її керівництво та яка роль у ній належить Байдену-молодшому – у матеріалі 24 каналу.

Burisma – що відомо?

Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.

За даними реєстру Кіпру, у Раді директорів компанії сьогодні, зокрема – колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, інвестиційний банкір Алан Аптер, колишній керівник Антитерористичного Центру ЦРУ Джозеф Кофер Блек та донька Миколи Злочевського Каріна. Донедавна до Ради входив і син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, Гантер.



Керівництво компанії

Сьогодні Burisma Group, як зазначено на офіційному сайті компанії, оперує найбільшим буровим флотом в країні. Фірми бізнес-групи видобувають український газ у п’яти областях на восьми родовищах. У 2018 році компанії, які входять до Burisma Holdings, видобули 1,08 мільярда кубометрів природного газу, що є четвертим показником в Україні.

Хто такий Злочевський?

Микола Злочевський є власником Burisma Holdings, а також – засновником Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки Energy Security for the Future.

Починав свій бізнес у сфері нафтогазовидобування ще в середині 90-х, а компанію Burisma заснував у 2002 році. Однак справи пішли вгору тільки з його приходом у політику – саме за цей час компанія стала однією з найбільших в Україні у своєму секторі.

Так, у 2003−2004 роках Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів (тоді орган мав право розпорядження ліцензіями на користування надрами).



Микола Злочевський

З 2010 до 2012 року був міністром екології та природних ресурсів України (під час президентства Віктора Януковича). Після цього, до 26 лютого 2014 року, Злочевський обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, де очолював Департамент економічної та соціальної безпеки.

Варто зазначити, що ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського, зокрема компанії Burismа, погоджувало Міністерство екології, яке він сам, власне, і очолював. Найбільше таких ліцензій було отримано саме у роки перебування Злочевського у політиці і відбувалося це з численними порушеннями.

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Після Майдану щодо незаконної діяльності Злочевського та його компаній було відкрито низку справ. Він втік з країни, однак у 2017 році, після закриття значної частини з них, повернувся.

У 2016 році Микола Злочевський опинився на 32 сходинці рейтингу найбагатших українців за версією журнал "Фокус".

Справи проти Злочевського та його компаній

Керівництво Burisma, зокрема Миколу Злочевського, підозрювали у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, а також – у незаконному отриманні ліцензій на видобуток надр.

Так, у квітні 2014 року Британське Бюро по боротьбі з шахрайством розпочало досудове розслідування щодо Миколи Злочевського за фактом відмивання грошей – 35 мільйонів доларів США. Тоді британські правоохоронці заблокували на його рахунках 23,5 млн доларів та звернулися до ГПУ, яке тоді очолював Віталій Ярема, із запитом щодо надання інформації про Миколу Злочевського та пов’язані з ним компанії. Однак доказів у Британії так і не отримали, тож арешт грошей було знято.

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З травня 2014 року ГПУ розпочала розслідування кримінального провадження щодо злочинної діяльності дочірніх компаній Burisma в Україні. Там, за інформацією відомства, видобували та продавали газ за значно заниженими цінами – за домовленістю із державною компанією "Укргазвидобування". Сума несплачених за 2014-2015 роки податків складала 1 мільярд гривень.

Уже у вересні 2016 року справу щодо ухилення від сплати податків закрили. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко пояснив це тим, що компанія "заплатила 180 мільйонів гривень податків і штрафу за результатами експертиз". У Burisma також запевняють: за два роки компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 5 мільярдів гривень податків.



Фірми групи Burisma видобувають газ у п’яти областях України

Також сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура через суд намагається скасувати спецдозволи на користування надрами компаніями Burisma Group. До кінця 2015 року справа розслідувалася ГПУ, тоді її забрало НАБУ. Останнє встановило порушення під час видачі дозволів, а саме – відсутність обов’язкового погодження з органами місцевого самоврядування.

У Burisma це заперечують. Як розповіли представники компанії виданню The Wall Street Journal у 2015 році, Злочевський дотримувався "букви та духу закону у ролі державного службовця" і всі дозволи були видані на законних підставах.

У серпні 2017 року САП закрила справу, заявивши, що не має достатньо доказів для доведення злочину. Слідство поновилося у 2018 році після скарги ексдепутатки Тетяни Чорновол.

На жаль, тоді детективам не вдалося зібрати жодних доказів, щоб ця справа могла мати якесь подальше завершення. Під час неодноразових нарад було наголошено, що у справі взагалі нічого не робиться,

– пояснив керівник САП Назар Холодницький.

Він додав, що постанову про закриття справи скасували лише тому, що не була допитана Тетяна Чорновол. І, станом на зараз, це провадження "висить" – по ньому активні слідчі дії не проводяться, а "детективи і прокурори не розуміють, що там треба розслідувати".

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У лютому 2017 року ГПУ закрила всі справи проти Burisma та її керівництва. Однак сьогодні Злочевським все ще цікавиться НАБУ. Тут продовжують розслідувати дві справи, які пов’язані з його діяльністю на посаді міністра екології. Йдеться про видачу спецдозволів на користування надрами та закупівлю послуг із дистанційного зондування землі за рахунок грошей із держбюджету (розкрадання коштів).

Детальну інформацію про всі справи, де фігурує Микола Злочевський, публікував Центр протидії корупції у березні 2019 року.

До чого тут Шокін і чому про нього загадав Трамп?

Віктор Шокін отримав посаду генпрокурора у лютому 2015 року. Незадовго після призначення низка антикорупційних активістів, міжнародні організації та уряди інших країн почали закидати йому те, що він робить недостатньо для боротьби з корупцією. Українці виходили на мітинги за його звільнення.

Шокіна неодноразово критикував і ексвіцепрезидент Штатів Джо Байден. У січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні він розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора:

Я їм (українським високопосадовцям, – 24) сказав: ми не надамо вам мільярд доларів... Я глянув на них і сказав: я їду через 6 годин, і якщо вашого генпрокурора не звільнять до того часу, ви не отримаєте грошей. Сучий син! І його звільнили. І поставили того, хто на той час підходив.

Коли Дональд Трамп у телефонній розмові з Володимиром Зеленським згадував "дуже хорошого прокурора", якого "реально несправедливо звільнили", ймовірно, він мав на увазі саме Шокіна. Проте, у цьому випадку говорити, що Шокін особисто ініціював і розслідував справи проти Burisma Group – не зовсім правильно.

Як зазначав адвокат Віталій Титич у ефірі Радіо НВ, Шокін створив спеціальний підрозділ – Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, діями якого керували близькі до перших осіб держави люди. За каденції Шокіна у цьому підрозділі були зосереджені кримінальні провадження стосовно найбільших корупційних схем, жодна з яких не була реально доведена до суду.

Тому, за словами експерта, навіть якщо Байден-старший і мав на меті захистити бізнес-інтереси свого сина в Україні, коли наполягав на звільненні Шокіна, то діяв він абсолютно правомірно – підстави для звинувачень генпрокурор мав.

Сам Шокін раніше говорив американським медіа, що вважає, що його звільнили, оскільки він розслідував справу Burisma, пише The Washington Post. Так, ексгенпрокурор пояснював: якби йому дозволили залишатися на роботі, він би поставив під сумнів кваліфікацію Гантера Байдена, який був членом ради директорів компанії. На думку Шокіна, "ця людина не мала досвіду роботи в Україні чи в енергетичній галузі".



Віктор Шокін

Натомість в Українському центрі протидії корупції виданню розповіли: "Шокін не проводив розслідування. Його звільнили не тому, що він хотів провести це розслідування, а, цілком навпаки – тому що він його провалив".

Позиція США щодо звільнення Шокіна не була ідеєю Байдена і відфільтрована чиновниками американського посольства в Києві, пише Bloomberg з посиланням на людину, яка безпосередньо знає ситуацію.

Роль Гантера Байдена в компанії

Американський юрист, адвокат національної юридичної фірми Boies, Schiller & Flexner LLP та другий син ексвіцепрезидента США Джо Байдена – Гантер Байден – став членом Ради директорів компанії Burisma у 2014 році, за кілька місяців після Євромайдану. У компанії тоді заявили, що Байден буде контролювати юридичні справи.

Його наймання розглядалося як спроба Burisma зміцнити свій імідж – мало хто ризикне зачепити компанію, де працює син віцепрезидента США. За час перебування на посаді Гантер, як повідомляється, отримував заробітну плату до 50 тисяч доларів на місяць. Він працював у компанії до квітня 2019 року.



Гантер та Джо Байдени

Гантер Байден розповідав американським ЗМІ, що мав лише одну коротку розмову з батьком про роботу в українській компанії і не вдавався в деталі угоди. Сам Джо Байден зазначав: дізнався про роль свого сина в Burisma з новин.

Так, у коментарі New Yorker, Гантер Байден сказав, що його батько лише один раз натякав на роботу: "Батько запитав: "Я сподіваюся, ти знаєш, що робиш?", і я сказав: "Я знаю"

Гантер Байден також зазначав, що приєднався до компанії за закликом іншого члена правління, колишнього президента Польщі Олександра Кваснєвського. Байден-молодший пояснив: вони поділяють переконання, що українська енергетична незалежність має вирішальне значення для відсічі Кремлю.

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Ексгенпрокурор України Юрій Луценко у коментарі The Washington Post запевнив: Гантер Байден не порушував законів України. Це – важливо, адже Трамп по суті звинуватив Джо Байдена саме у втручанні в українське правосуддя, щоб закрити справу "проти його сина". Крім того, Луценко додав, що, поки він обіймав посаду генпрокурора, до України жодного разу не навідувалися американські слідчі для розслідування цієї справи.

У НАБУ також зазначили, що в обох справах щодо компанії Burisma, розслідування щодо яких триває, йдеться про порушення 2010-2012 років – Гантер Байден був найнятий пізніше. Керівник САП Назар Холодницький також підтвердив: ім’я Гантера Байдена не фігурує у справі, яку наразі розслідує відомство.

"Я б ніколи не міг передбачити, що Дональд Трамп вибере мене, як наконечник списа проти людини, яка, на його думку, може його перемогти", – говорить про скандал, який зараз у розпалі, Гантер Байден.

З чого все почалося?

21 вересня з'явилася інформація, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До справи причетний син головного суперника Трампа на президентських перегонах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що назвали втручанням у президентські перегони.



У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.