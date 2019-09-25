Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

Білий Дім таки оприлюднив стенограму липневої розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Там справді є згадка про Байдена, однак не зовсім у такому ракурсі, як це було подано опонентами американського лідера, які уже почали процедуру імпічменту президента. Про що ж говорили лідери країн та як це вплине на подальший розвиток подій у США?

Що було сказано про Байдена?

Трамп у розмові з Зеленським кілька разів згадав Джо Байдена, потенційного суперника на президентських перегонах та його сина Гантера. Зокрема, американський лідер зауважив, що розслідування проти останнього було припинено. Він запропонував президенту України співпрацювати з генеральним прокурором Вільямом Барром і адвокатом Руді Джуліані та попросив розглянути це "жахливе" питання.

Зеленський же зазначив, що новий генпрокурор України буде "на 100% його людиною" і займеться вивченням цієї справи.

Читайте повний текст скандальної розмови Трампа та Зеленського

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко у коментарі 24 каналу підтвердив: нічого такого, що могло б компрометувати когось із президентів, озвучено не було. Якби такі тези справді прозвучали, запис розмови б просто не публікували.

Чому ж здій​нявся такий галас?

За словами Миколи Капітоненка, тут три причини:

По-перше, демократи точно могли не знати, про що саме там ідеться.

По-друге, імовірно опоненти Трампа мають надію, що було ще щось, крім цієї розмови (теоретично так могло бути). Адже це не означає, що не було інших контактів між президентами.

По-третє, для демократів зараз не так важливо юридично довести, що Трамп вийшов за рамки своїх повноважень (що в принципі буде не так просто зробити), як політично послабити його позицію перед виборами.

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Тобто ця справа – політична, а не юридична. І така увага до неї була не для того, щоб довести, що Трамп порушував американський закон. А для того, щоб показати виборцям, що він робить щось "не дуже етичне" і грає не зовсім за правилами.

Що буде далі?

Поки що маємо підстави припускати, що Трамп може вийти з цієї ситуації переможцем.

"Чи перепросять демократи, побачивши те, що було сказано в розмові з президентом України? Вони мусять, хороше рішення – заскочити їх зненацька", – написав він у своєму твіттері після того, як було опубліковано стенограму розмови.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Тобто Трамп власне і дозволив опублікувати запис розмови з розрахунком на те, що там нічого "страшного" немає. І зараз це виглядає як сильна контратака. Однак все не так просто – опоненти тепер навряд чи будуть відступати, продовжуючи свою лінію.

Якщо це вже на рівні Палати представників схвалене рішення (про імпічмент, – 24), то демократи будуть далі наполягати на своїй позиції. Думаю, тут ні вибачень не буде, ні імпічменту. Навіть якщо і схвалять імпічмент в Палаті представників, що навряд чи, то не буде рішення Сенату, яке позбавить Трампа посади,

– зазначив Микола Капітоненко.

Зараз це можна пояснити не інакше як політичною боротьбою напередодні президентських виборів. І вона лише розпочинається.

З чого все почалося?21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Однак спершу визначать, чи є підстави для його оголошення.