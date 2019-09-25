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      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?

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      Запись разговора опубликовали накануне встречи Трампа и Зеленского в США
      Запись разговора опубликовали накануне встречи Трампа и Зеленского в США / 24 канал

      Белый Дом таки обнародовал стенограмму июльского разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Там действительно есть упоминание о Байдене, однако не совсем в таком ракурсе, как это было подано оппонентами американского лидера, которые уже начали процедуру импичмента президента. О чем же говорили лидеры стран и как это повлияет на дальнейшее развитие событий в США?

      Что было сказано о Байдене?

      Трамп в разговоре с Зеленским несколько раз вспомнил Джо Байдена, потенциального соперника на президентской гонке и его сына Гантера. В частности, американский лидер отметил, что расследование против последнего было прекращено. Он предложил президенту Украины сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барром и адвокатом Руди Джулиани и попросил рассмотреть это "ужасное" вопрос.

      Зеленский же отметил, что новый генпрокурор Украины будет "на 100% его человеком" и займется изучением этого дела.

      Читайте полный текст скандального разговора Трампа и Зеленского

      Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в комментарии 24 каналу подтвердил: ничего такого, что могло бы компрометировать кого-то из президентов, озвучено не было. Если бы такие тезисы действительно прозвучали, запись разговора бы просто не публиковали.

      Почему же поднялась такая шумиха?

      По словам Николая Капитоненко, здесь три причины:

      Во-первых, демократы точно могли не знать, о чем именно там идет речь.

      Во-вторых, вероятно оппоненты Трампа надеятся, что было еще что-то, кроме этого разговора (теоретически так могло быть). Ведь это не значит, что не было других контактов между президентами.

      В-третьих, для демократов сейчас не так важно юридически доказать, что Трамп вышел за рамки своих полномочий (что в принципе будет не так просто сделать), как политически ослабить его позиции перед выборами.

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      То есть это дело – политическое, а не юридическое. И такое внимание к нему было не для того, чтобы доказать, что Трамп нарушал американский закон. А для того, чтобы показать избирателям, что он делает что-то "не очень этичное" и играет не совсем по правилам.

      Что будет дальше?

      Пока что есть основания предполагать, что Трамп может выйти из этой ситуации победителем.

      "Извинятся ли демократы, увидев то, что было сказано в разговоре с президентом Украины? Они должны, хорошо сказано – "сделали" их врасплох!", – написал он в своем твиттере после того, как была опубликована стенограмма разговора.

      То есть Трамп собственно и разрешил опубликовать запись разговора с расчетом на то, что там ничего "страшного" нет. И сейчас это выглядит как сильная контратака. Однако все не так просто – оппоненты теперь вряд ли будут отступать, продолжая свою линию.

      Если это уже на уровне Палаты представителей принято решение (об импичменте – 24), то демократы будут настаивать на своей позиции. Думаю, здесь ни извинений не будет, ни импичмента. Даже если и одобрят импичмент в Палате представителей, что вряд ли, то не будет решения Сената, которое лишит Трампа должности,
      – отметил Николай Капитоненко.

      Сейчас это можно объяснить не иначе как политической борьбой в преддверии президентских выборов. И она только начинается.

      С чего все началось?
      21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден.

      Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако сначала определят, есть ли основания для его объявления.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости США Дональд Трамп Зеленский в США Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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