Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?

Белый Дом таки обнародовал стенограмму июльского разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Там действительно есть упоминание о Байдене, однако не совсем в таком ракурсе, как это было подано оппонентами американского лидера, которые уже начали процедуру импичмента президента. О чем же говорили лидеры стран и как это повлияет на дальнейшее развитие событий в США?

Что было сказано о Байдене?

Трамп в разговоре с Зеленским несколько раз вспомнил Джо Байдена, потенциального соперника на президентской гонке и его сына Гантера. В частности, американский лидер отметил, что расследование против последнего было прекращено. Он предложил президенту Украины сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барром и адвокатом Руди Джулиани и попросил рассмотреть это "ужасное" вопрос.

Зеленский же отметил, что новый генпрокурор Украины будет "на 100% его человеком" и займется изучением этого дела.

Читайте полный текст скандального разговора Трампа и Зеленского

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в комментарии 24 каналу подтвердил: ничего такого, что могло бы компрометировать кого-то из президентов, озвучено не было. Если бы такие тезисы действительно прозвучали, запись разговора бы просто не публиковали.

Почему же поднялась такая шумиха?

По словам Николая Капитоненко, здесь три причины:

Во-первых, демократы точно могли не знать, о чем именно там идет речь.

Во-вторых, вероятно оппоненты Трампа надеятся, что было еще что-то, кроме этого разговора (теоретически так могло быть). Ведь это не значит, что не было других контактов между президентами.

В-третьих, для демократов сейчас не так важно юридически доказать, что Трамп вышел за рамки своих полномочий (что в принципе будет не так просто сделать), как политически ослабить его позиции перед выборами.

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То есть это дело – политическое, а не юридическое. И такое внимание к нему было не для того, чтобы доказать, что Трамп нарушал американский закон. А для того, чтобы показать избирателям, что он делает что-то "не очень этичное" и играет не совсем по правилам.

Что будет дальше?

Пока что есть основания предполагать, что Трамп может выйти из этой ситуации победителем.

"Извинятся ли демократы, увидев то, что было сказано в разговоре с президентом Украины? Они должны, хорошо сказано – "сделали" их врасплох!", – написал он в своем твиттере после того, как была опубликована стенограмма разговора.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

То есть Трамп собственно и разрешил опубликовать запись разговора с расчетом на то, что там ничего "страшного" нет. И сейчас это выглядит как сильная контратака. Однако все не так просто – оппоненты теперь вряд ли будут отступать, продолжая свою линию.

Если это уже на уровне Палаты представителей принято решение (об импичменте – 24), то демократы будут настаивать на своей позиции. Думаю, здесь ни извинений не будет, ни импичмента. Даже если и одобрят импичмент в Палате представителей, что вряд ли, то не будет решения Сената, которое лишит Трампа должности,

– отметил Николай Капитоненко.

Сейчас это можно объяснить не иначе как политической борьбой в преддверии президентских выборов. И она только начинается.

С чего все началось?

21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден.



Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако сначала определят, есть ли основания для его объявления.