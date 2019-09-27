Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа

Уже неделю Украина находится на обложках топовых американских медиа. Все из-за скандального телефонного разговор Трампа и Зеленского, который состоялся еще в июле. Оппоненты американского президента начали процедуру импичмента. И, похоже, даже после обнародования стенограммы разговора не намерены останавливаться. Рассказываем главные детали этой истории и чем это все может закончиться для Трампа.

С чего все началось?

21 сентября стало известно, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг последнего, что считают вмешательством в президентскую гонку.

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Сам Хантер Байден обвинения в свою сторону отверг. Так же как и Трамп не согласился с тем, что оказывал какое-либо давление на украинского президента и неоднократно называл разговор с ним "замечательным".

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Позже экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в комментарии The Washington Post, заверил, что Хантер Байден не нарушал законов Украины. Это – важно, ведь Трамп по сути обвинил Джо Байдена именно во вмешательстве в украинское правосудие, чтобы закрыть дело против его сына.

Луценко добавил, что, пока он занимал должность генпрокурора, в Украине ни разу не приходили американские следователи для расследования этого дела.

В Конгрессе США также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в ​​выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.

Объявление импичмента

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Дональда Трампа в попытке скрыть факт давления на Украину. Таким образом, по ее словам, он нарушил американский закон.

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Она также отметила, что расследование по делу об импичменте уже началось и будет фокусироваться оно именно на "Украинском скандале". Что касается других эпизодов, когда Трамп мог злоупотреблять властью – их рассмотрят позже.

Таким образом Трамп может стать четвертым американским президентом, относительно которого будут проводить процедуру импичмента.

Нэнси Пелоси анонсировала импичмент Трампа: видео

В конституции США указаны следующие возможные причины для импичмента президента: "государственная измена, взяточничество или другие серьезные преступления и правонарушения". Однако, прежде чем запустить процедуру импичмента, проводят специальное расследование для выявления вышеупомянутых моментов. Именно о его начале говорила Пелоси.

После завершения расследования вопрос вынесут на голосование в Палате представителей – одной из двух палат Конгресса США, в которой Демократическая партия, которая инициировала процедуру, пока имеет большинство. Здесь, вероятно, найдется нужное количество голосов. Чего нельзя сказать о Сенате – верхней палате Конгресса США, большинство в которой составляют республиканцы-сторонники Трампа. А окончательное решение – именно за этим органом.

Процедура импичмента: как это работает

Что показала стенограмма разговора?

25 сентября Белый Дом таки обнародовал фактически конспект скандального телефонного разговора между лидерами двух государств. Там действительно есть упоминание о Байдене, однако не совсем в таком ракурсе, как это было подано оппонентами американского лидера.

Так, Трамп в беседе с Зеленским говорил о Джо Байдене и его сына Хантере, в частности, в контексте того, что расследование против последнего было прекращено. Он предложил президенту Украины сотрудничать с генпрокурором Уильямом Барри и адвокатом Руди Джулиани и попросил рассмотреть этот "ужасный" вопрос.

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На что Зеленский ответил, что новый генпрокурор Украины будет "на 100% его человеком" и займется изучением этого дела, а также – попросил о предоставлении других материалов дела.

То есть по сути ничего такого, что могло бы компрометировать кого-то из президентов, озвучено не было. Хотя в ответах Зеленского все же увидели несколько неоднозначных моментов, которые, однако, не касаются ситуации в США.



Трамп лично поговорил с Зеленским 25 сентября

Как объяснял 24 каналу эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко, есть три причины, почему демократы предоставили этой истории такую огласку, не дождавшись публикации официальных документов.

Во-первых, они могли точно не знать, о чем там идет речь. Во-вторых, вероятно, они надеются, что было еще что-то, кроме конкретно этого разговора – другие контакты между президентами. В-третьих, для демократов сейчас не так важно юридически доказать, что Трамп вышел за рамки своих полномочий, как политически ослабить его позицию перед выборами.

В Министерстве юстиции США не нашли нарушений законодательства Трампом и отказались проводить расследование по этому поводу. Зато демократы отмечают: доказательства оказались еще более серьезными, чем они ожидали.

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Так, глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф убежден: стенограмма разговора Трампа и Зеленского является "наиболее наглядным доказательством" нарушения американским лидером клятвы о защите национальной безопасности и конституции США.

Сам Джо Байден также назвал заявления президента Штатов во время разговора с Зеленским "трагедией" и призвал Конгресс "быстро принять меры, чтобы привлечь Трампа к ответственности".

Что известно о жалобе работника разведки?

В обнародованном 26 сентября документе сказано, что работник разведки получил свидетельство свыше шести источников, которые фактически совпадают, однако сам он прямым свидетелем описанных событий не был.

В жалобе говорится, что Дональд Трамп якобы использовал служебное положение для того, чтобы вмешаться во внутренние дела иностранного государства с целью обеспечения своей победы на президентских выборах. В частности, он оказывал давление на лидера другой страны, чтобы заставить его способствовать проведению расследования относительно потенциально основного конкурента на выборах.



Адвокат Трампа отметил, что жалоба "не вызывает доверия"

Также сотрудник разведки отметил, что центральной фигурой здесь является личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Мог быть причастен к делу и генпрокурор Штатов Уильям Барр. А действия самого президента США, согласно документу, "представляют угрозу для национальной безопасности США" и мешают противодействовать иностранному вмешательству в американские выборы.

Рудольф Джулиани уже назвал все обвинения в его адрес "полной чушью". Также в своем Твиттер адвокат Трампа отметил, что сама жалоба не внушает доверия: "На первой странице сказано, что его информация – непроверенная. Он пишет: "Я не был непосредственным свидетелем..." и, в дополнение к этому, более 20 раз заявляет: "Мне сказали", "Я обеспокоен", "Я узнал", и ни разу он не сказал "Я знаю".

The complaint of the so-called whistleblower, tells you on the first page his information is questionable. He says “I was not a direct witness...“ and additionally states over 20 times “I was told”, “I am concerned”, “I learned”, and not once did he say “I know”. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

По информации The New York Times, автором жалобы является сотрудник Центрального разведывательного управления США, который, кроме того, ранее работал в Белом доме. Он якобы узнал о таких действиях Трампа "во время официальных межведомственных дел".

Что теперь ждет Трампа?

Демократы теперь вряд ли отступят, хоть и все указывает на то, что импичмента не будет, пояснил эксперт Николай Капитоненко. Это все – часть борьбы перед выборами. И дело это – политическое, а не юридическое. Такое внимание к нему было не для того, чтобы доказать, что Трамп нарушал американский закон. А для того, чтобы показать избирателям, что он действует "не слишком этично".

Как пишет Тhe Сonversation, "украинский скандал" вполне может стать переломным моментом для США. Сейчас действительно существует большая вероятность, что импичмента не произойдет, а сам процесс – лишь поможет Трампу.

Так, если попытка демократов осуществить импичмент приведет к тому, что в Сенате Трампа оправдают, в результате мы можем увидеть не ослабленного президента, а наоборот – это больше развяжет ему руки. Здесь стоит вспомнить пример 1998 года, когда импичменту подвергали Билла Клинтона. Сенат тогда не подтвердил его вину и последующие два года в должности стали для него наиболее успешными.

Демократам пока лучше работать на то, чтобы победить Трампа на выборах 2020 года. Тогда его сторонники не смогут упрекнуть, что лидера Штатов сместили скорее политико-юридическими методами, а не конституционно-демократическими.



Обложка американского еженедельника Newsweek

В то же время, как отмечает издание, сам процесс импичмента если и не сместит Трампа, то будет его тяготить до конца каденции. И избиратели до ноября 2020 году могут так устать от этой истории, что проголосуют просто за перемены. Поэтому в этом смысле для демократов это действительно хорошо. Также это может дать лидерам демократов "точку для фокусировки", что позволит избежать нападений друг на друга.

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Однако последний вариант – это война на ослабление, которая рискует опустить репутацию Вашингтона. В центристской фракции Демократической партии Штатов в свою очередь переживают из-за того, что импичмент может расколоть нацию. А сама процедура, вероятно, оттолкнет от партии избирателей на спорных округах во время промежуточных выборов в Конгресс.

Между тем уровень поддержки такого решения демократов в Штатах вырос, на что указывают результаты онлайн-опроса Politico/Morning Consult, который проводили 24-26 сентября. Сейчас в вопросе о том, стоит ли проводить процедуру импичмента Трампа, американцы разделены поровну: 43% – за, 43% – против, еще 13% избирателей не определились.