Трамп готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов обнародовать стенограмму своего первого телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Он состоялся в апреле после победы последнего на президентских выборах в Украине.

Трамп во время пресс конференции на Генассамблее ООН в Нью-Йорке отметил, что оба его разговора с украинским президентом были "идеальными".

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Он убежден, что и второй его разговор с Зеленским был замечательным и не является "непоправимым преступлением", за которое могут объявить импичмент.

Это шутка... Импичмент за то, что я провел прекрасный телефонный разговор? Были запущены слухи, что они хотят стенограмму первого разговора. Пожалуйста – можете получить ее, когда захотите. Оба разговора были идеальными,

– заявил Трамп.

Первый разговор между украинским и американским лидерами состоялся 22 апреля 2019, когда Владимира Зеленского избрали на пост президента Украины. Тогда Трамп звонил ему, чтобы поздравить с победой.

Кроме того, "один или два" разговора с Зеленским имел вице-президент США Майк Пенс. Трамп убежден, что информация об этих звонках также должна быть опубликована.

Несмотря на это, американскому президенту не нравится идея публикации стенограмм разговоров.

"Когда президент, премьер-министр, король или королева звонят президенту США и они вдруг узнают, что их высказывания стали доступны для лживых СМИ, то они выглядят нелепо. Так дела не делаются, необходимо, чтобы собеседники чувствовали себя комфортно", – подытожил Трамп.

Почему возник скандал вокруг второго разговора Зеленского и Трампа?

Американский разведчик несколько дней назад написал донос, касающийся разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Глава Белого дома, по словам демократов, добивается открытия дела о деятельности в украинской газовой компании Хантера Байдена – сына его главного конкурента на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена.

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Из-за этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

25 сентября Белый Дом таки обнародовал стенограмму июльского разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Трамп действительно в разговоре с Зеленским несколько раз упомянул Джо Байдена. В частности, американский лидер отметил, что расследование против последнего было прекращено. Он предложил президенту Украины сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барри и адвокатом Руди Джулиани и попросил рассмотреть этот "ужасный" вопрос.

Зеленский же отметил, что новый генпрокурор Украины будет "на 100% его человеком" и займется изучением этого дела.