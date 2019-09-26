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      Трамп готовий показати ще одну стенограму розмови із Зеленським

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      Трамп готовий показати ще одну стенограму розмови з Зеленським
      Трамп готовий показати ще одну стенограму розмови з Зеленським / president.gov.ua

      Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий оприлюднити стенограму своєї першої телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Вона відбулася у квітні після перемоги останнього на президентських виборах в Україні.

      Трамп під час пресконференції на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відзначив, що обидві його розмови з українським президентом були "ідеальними".

      Важливо: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

      Він переконаний, що і друга його розмова з Зеленським була чудовою та не є "непоправним злочином", за який можуть оголосити імпічмент.

      Це жарт... Імпічмент за те, що я провів прекрасну телефонну розмову? Було запущено чутки, що вони хочуть стенограму першої розмови. Будь ласка - можете отримати її, коли захочете. Обидві розмови були ідеальними,
      – заявив Трамп.

      Перша розмова між українським та американським лідерами відбулася 22 квітня 2019 року, коли Володимира Зеленського обрали на пост президента України. Тоді Трамп телефонував йому, аби привітати з перемогою.

      Окрім того, "одну або дві" розмови із Зеленським мав віце-президент США Майк Пенс. Трамп переконаний, що інформація про ці дзвінки також повинна бути опублікована.

      Попри це, американському президенту не подобається ідея публікації стенограм розмов.

      "Коли президент, прем'єр-міністр, король або королева дзвонять президенту США і вони раптом дізнаються, що їхні висловлювання стали доступні для брехливих ЗМІ, то вони виглядають безглуздо. Так справи не робляться, необхідно, щоб співрозмовники почували себе комфортно", – підсумував Трамп.

      Чому виник скандал навколо другої розмови Зеленського і Трампа?

      Американський розвідник кілька днів тому написав донос, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Глава Білого дому, за словами демократів, домагається відкриття справи про діяльність в українській газовій компанії Гантера Байдена – сина його головного конкурента на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена.

      До теми: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

      Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 

      25 вересня Білий Дім таки оприлюднив стенограму липневої розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

      Трамп справді у розмові з Зеленським кілька разів згадав Джо Байдена. Зокрема, американський лідер зауважив, що розслідування проти останнього було припинено. Він запропонував президенту України співпрацювати з генеральним прокурором Вільямом Барром і адвокатом Руді Джуліані та попросив розглянути це "жахливе" питання.

      Зеленський же зазначив, що новий генпрокурор України буде "на 100% його людиною" і займеться вивченням цієї справи.

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США Зеленський у США Скандал
      Джерело: 24 канал
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