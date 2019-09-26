Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

Текст скарги, з якої почався український скандал у Вашингтоні, вже опублікований. В основному, у ньому йдеться про перебіг телефонної розмови українського та американського лідерів. Втім, серед приміток, є інформація про існуючу модель впливу на український уряд з боку Трампа та його адвокатів.

Так, документ оприлюднили на сайті Палати представників США 26 вересня. Нагадаємо, що його автор – неназваний співробітник розвідки Сполучених Штатів Америки.

У ході своїх офіційних обов’язків, я отримав інформацію від декількох американських урядовців про те, що президент США використовує силу свого офісу, аби вимагати втручання від іноземної держави на вибори у США в 2020 році. Цей тиск, поміж іншим, включає в себе вимогу від цієї іноземної країни розслідувати справу одного з головних політичних суперників президента

– мовиться у тексті.

Текст скарги на президента Трампа

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

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