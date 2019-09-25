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      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: з’явився повний текст

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      Розмова Зеленського з Трампом: текст розмови – стенограма
      Оприлюднили стенограму розмови Трампа та Зеленського / Колаж 24 каналу

      Стенограму телефонної розмови між американським лідером Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським таки оприлюднили. Через неї у США розгорівся величезний скандал.

      Оприлюднення стенограми вимагав конкурент Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо БайденЗа його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп доручив опублікувати повну версію розмови – вона має з'явитись 25 вересня. 

      Після розголосу Трамп таки дозволив повністю оприлюднити розсекречену розмову із Володимиром Зеленським. Україна на це також погодилась. До слова, американський президент заперечував будь-який тиск на Зеленського і називав усе "полюванням на відьом". Натомість український лідер був стриманішим у коментарях – усе пояснював "конфіденційністю". 

      Скандальна розмова – деталі та можливі наслідки:Про факт розмови дізнався американський розвідник – вона одразу ж отримала величезний розголос серед американських політиків та у ЗМІ. Зокрема, демократи продовжують стверджувати, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік. Трамп, за їхніми словами, домагається відкриття справи щодо сина Байдена та його ролі в українській газовій компанії. 

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Важливо зазначити, що спершу буде визначено чи є підстави для оголошення імпічменту президенту США.

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      Теги: Скандал Новини політики Зеленський у США Новини України Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп
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