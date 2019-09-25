18:27
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:45, 24 сентября
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      Вєсті.UA
      20:10, 24 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился полный текст

      1007 Читати новину українською
      Разговор Зеленского с Трампом: текст разговора – стенограмма
      Обнародовали стенограмму разговора Трампа и Зеленского / Коллаж 24 канала

      Стенограмму телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским таки обнародовали. Из-за нее в США разгорелся огромный скандал.

      Обнародования стенограммы требовал конкурент Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байден. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России". Впоследствии Трамп поручил опубликовать полную версию разговора – она должна появиться 25 сентября.

      После огласки Трамп таки разрешил полностью обнародовать рассекреченный разговор с Владимиром Зеленским. Украина на это также согласилась. К слову, американский президент отрицал какое-либо давление на Зеленского и называл все "охотой на ведьм". Зато украинский лидер был сдержаннее в комментариях – все объяснял "конфиденциальностью".

      Скандальный разговор – детали и возможные последствия:О факте разговора узнал американский разведчик – он сразу же получила огромный резонанс среди американских политиков и в СМИ. В частности, демократы продолжают утверждать, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Трамп, по их словам, добивается открытия дела в отношении сына Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будет определено, есть ли основания для объявления импичмента президенту США. .

      blog_ava
      Курс доллара до конца 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз
      сегодня
      774
      Теги: Новости США Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости Украины Зеленский в США Новости политики Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      сегодня , 18:02 Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      Інна Жолобович 158
      Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 17:02 Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 1260
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
      сегодня , 16:30 Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
      330
      Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      сегодня , 16:30 Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      Віталій Дейнега 304
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук