Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился полный текст

Стенограмму телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским таки обнародовали. Из-за нее в США разгорелся огромный скандал.

Обнародования стенограммы требовал конкурент Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байден. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России". Впоследствии Трамп поручил опубликовать полную версию разговора – она должна появиться 25 сентября.

После огласки Трамп таки разрешил полностью обнародовать рассекреченный разговор с Владимиром Зеленским. Украина на это также согласилась. К слову, американский президент отрицал какое-либо давление на Зеленского и называл все "охотой на ведьм". Зато украинский лидер был сдержаннее в комментариях – все объяснял "конфиденциальностью".

Скандальный разговор – детали и возможные последствия:О факте разговора узнал американский разведчик – он сразу же получила огромный резонанс среди американских политиков и в СМИ. В частности, демократы продолжают утверждать, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Трамп, по их словам, добивается открытия дела в отношении сына Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будет определено, есть ли основания для объявления импичмента президенту США. .