01:44
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:45, 24 сентября
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      Вєсті.UA
      20:10, 24 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа

      86 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Нэнси Пелоси объявила в среду о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будут определены основания для объявления импичмента президенту США.

      Выступление Нэнси Пелоси транслировалось на американском телевидении, в частности на телеканале ABC News.

      К слову: Трамп поручил обнародовать стенограмму скандального разговора с Зеленским

      Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование вопроса об импичменте. Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований,
      – сказала Пелоси в телеобращении.

      Она отметила, что президент должен отвечать за свои действия и заметила, что никто не может быть выше закона.

      Пелоси и верховные демократы ранее частно обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Дональда Трампа.

      Большинство среди демократов, которое выступает за проведение специального расследования относительно импичмента Трампа, появилась в течение последних двух суток. Теперь таких 150 из 235.

      Сам Трамп уже назвал это "охотой на ведьм".

      Столь важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, и демократы умышленно должны были разрушить и пренебречь им новым срочным мусором охоты на ведьм. Плохо для нашей страны! 
      – написал Трамп.

      После этого в серии твитов он обвинил руководство Демократической партии в том, что они даже не видели текста его разговора с Зеленским.

      Ранее американский лидер заявлял, что такой шаг демократов, содержащих большинство в палате представителей, не грозит ему, а только поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

      К слову, в американской истории было три попытки импичмента – президентами, против которых велись расследования были Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Джонсон и Клинтон были оправданы Сенатом, Никсон добровольно ушел в отставку до начала слушаний.

      Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
      Ученые нашли огромный континент под Европой: карта
      24 сентября
      639
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Импичмент
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
      24 сентября , 22:18 Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
      365
      Будто немцы недавно отступили, дети вместо дворников и заложники пропаганды: новости Крымнаша
      24 сентября , 22:00 Будто немцы недавно отступили, дети вместо дворников и заложники пропаганды: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 394
      Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
      24 сентября , 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
      Олександр Бевза 173
      Старые лица новой таможни
      24 сентября , 20:00 Старые лица новой таможни
      220
      Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      24 сентября , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      Світлана Попова 116
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук