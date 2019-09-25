Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа
Нэнси Пелоси объявила в среду о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будут определены основания для объявления импичмента президенту США.
Выступление Нэнси Пелоси транслировалось на американском телевидении, в частности на телеканале ABC News.
К слову: Трамп поручил обнародовать стенограмму скандального разговора с Зеленским
Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование вопроса об импичменте. Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований,
– сказала Пелоси в телеобращении.
Она отметила, что президент должен отвечать за свои действия и заметила, что никто не может быть выше закона.
Пелоси и верховные демократы ранее частно обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Дональда Трампа.
Большинство среди демократов, которое выступает за проведение специального расследования относительно импичмента Трампа, появилась в течение последних двух суток. Теперь таких 150 из 235.
Сам Трамп уже назвал это "охотой на ведьм".
Столь важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, и демократы умышленно должны были разрушить и пренебречь им новым срочным мусором охоты на ведьм. Плохо для нашей страны!
– написал Трамп.
После этого в серии твитов он обвинил руководство Демократической партии в том, что они даже не видели текста его разговора с Зеленским.
Ранее американский лидер заявлял, что такой шаг демократов, содержащих большинство в палате представителей, не грозит ему, а только поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.
К слову, в американской истории было три попытки импичмента – президентами, против которых велись расследования были Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Джонсон и Клинтон были оправданы Сенатом, Никсон добровольно ушел в отставку до начала слушаний.
Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.
Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".
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