Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа

Нэнси Пелоси объявила в среду о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будут определены основания для объявления импичмента президенту США.

Выступление Нэнси Пелоси транслировалось на американском телевидении, в частности на телеканале ABC News.

К слову: Трамп поручил обнародовать стенограмму скандального разговора с Зеленским

Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование вопроса об импичменте. Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований,

– сказала Пелоси в телеобращении.

Она отметила, что президент должен отвечать за свои действия и заметила, что никто не может быть выше закона.

Пелоси и верховные демократы ранее частно обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Дональда Трампа.

Большинство среди демократов, которое выступает за проведение специального расследования относительно импичмента Трампа, появилась в течение последних двух суток. Теперь таких 150 из 235.

Speaker Pelosi: "This Thursday, the acting DNI will appear before the House Intelligence Committee...He must turn over the whistleblower's full complaint to the committee. He will have to choose whether to break the law or honor his responsibility to the Constitution." pic.twitter.com/eQUJoiVK5t — ABC News (@ABC) September 24, 2019

Сам Трамп уже назвал это "охотой на ведьм".

Столь важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, и демократы умышленно должны были разрушить и пренебречь им новым срочным мусором охоты на ведьм. Плохо для нашей страны!

– написал Трамп.

После этого в серии твитов он обвинил руководство Демократической партии в том, что они даже не видели текста его разговора с Зеленским.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Ранее американский лидер заявлял, что такой шаг демократов, содержащих большинство в палате представителей, не грозит ему, а только поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

К слову, в американской истории было три попытки импичмента – президентами, против которых велись расследования были Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Джонсон и Клинтон были оправданы Сенатом, Никсон добровольно ушел в отставку до начала слушаний.

Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".