Спікер Палати представників оголосила про початок процедури імпічменту Трампа

Ненсі Пелосі оголосила в середу про початок формальної процедури імпічменту президенту Дональда Трампа. Важливо зазначити, що спершу буде визначено чи є підстави для оголошення імпічменту президенту США.

Виступ Ненсі Пелосі транслювався на американському телебаченні, зокрема на телеканалі ABC News.

До слова: Трамп доручив оприлюднити стенограму скандальної розмови з Зеленським

Сьогодні я оголошую, що палата представників починає офіційне розслідування питання про імпічмент. Я даю вказівку шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань,

– сказала Пелосі у телезверненні.

Вона наголосила, що президент повинен відповідати за свої дії й зауважила, що ніхто не може бути вище закону.

Пелосі та верховні демократи раніше приватно обговорювали створення спеціального комітету для проведення можливого імпічменту Дональда Трампа.

Більшість серед демократів, яка виступає за проведення спеціального розслідування щодо імпічменту Трампа, з'явилася протягом останніх двох діб. Тепер таких 150 з 235.

Speaker Pelosi: "This Thursday, the acting DNI will appear before the House Intelligence Committee...He must turn over the whistleblower's full complaint to the committee. He will have to choose whether to break the law or honor his responsibility to the Constitution." pic.twitter.com/eQUJoiVK5t — ABC News (@ABC) September 24, 2019

Сам Трамп вже назвав це "полюванням на відьом".

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Раніше американський лідер заявляв, що такий крок демократів, які утримують більшість в палаті представників, не загрожує йому, а лише допоможе в 2020 році домогтися переобрання на другий термін.

До слова, в американській історії було три спроби імпічменту – президентами, проти яких велися розслідування були Ендрю Джонсон, Річард Ніксон і Білл Клінтон. Джонсон і Клінтон були виправдані Сенатом, Ніксон добровільно пішов у відставку до початку слухань.