Трамп доручив оприлюднити стенограму скандальної розмови з Зеленським
У Сполучених Штатах розгорівся справжній скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Реагуючи на скандал, Трамп доручив опублікувати 25 вересня повну стенограму розмови.
Так, американський лідер дозволив оприлюднити повністю розсекречену розмову з Зеленським, написав він у своєму твіттері.
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Зараз я перебуваю на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де представляю нашу країну. Але я доручив оприлюднити запис телефонної розмови завтра,
– заявив Трамп.
Американський президент запевнив, що після оприлюднення усі зможуть побачити і переконатися, що його телефонна розмова з Зеленським була доброзичливим і цілком відповідальним дзвінком.
"Це ніщо інше, як продовження найбільшого і найбільш руйнівного полювання на відьом усіх часів", – заявив американський лідер.
Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.
Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".
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