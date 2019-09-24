22:46
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, сьогодні
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Трамп доручив оприлюднити стенограму скандальної розмови з Зеленським

      298 Читать новость на русском
      Трамп хоче оприлюднити скандальну розмову з Зеленським
      Трамп хоче оприлюднити скандальну розмову з Зеленським / 112.ua

      У Сполучених Штатах розгорівся справжній скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Реагуючи на скандал, Трамп доручив опублікувати 25 вересня повну стенограму розмови.

      Так, американський лідер дозволив оприлюднити повністю розсекречену розмову з Зеленським, написав він у своєму твіттері.

      Цікаво: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

      Зараз я перебуваю на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де представляю нашу країну. Але я доручив оприлюднити запис телефонної розмови завтра,
      – заявив Трамп.

      Американський президент запевнив, що після оприлюднення усі зможуть побачити і переконатися, що його телефонна розмова з Зеленським була доброзичливим і цілком відповідальним дзвінком.

      "Це ніщо інше, як продовження найбільшого і найбільш руйнівного полювання на відьом усіх часів", – заявив американський лідер.

      Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      blog_ava
      Голова Укравтодору Новак подав у відставку
      сьогодні
      9740
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Зеленський у США Володимир Зеленський Генасамблея ООН ООН Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      сьогодні , 22:14 Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      473
      Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      сьогодні , 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      Олександр Бевза 1218
      Старі обличчя нової митниці
      сьогодні , 20:00 Старі обличчя нової митниці
      855
      Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      сьогодні , 19:01 Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      Світлана Попова 369
      Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу
      сьогодні , 18:50 Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу
      1988
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук