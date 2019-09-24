Трамп поручил обнародовать стенограмму скандального разговора с Зеленским
В Соединенных Штатах разгорелся настоящий скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Реагируя на скандал, Трамп поручил опубликовать 25 сентября полную стенограмму разговора.
Так, американский лидер позволил обнародовать полностью рассекреченный разговор с Зеленским, написал он в своем твиттере.
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Сейчас я нахожусь на Генассамблее Организации Объединенных Наций, где представляю нашу страну. Но я поручил обнародовать запись телефонного разговора завтра,
– заявил Трамп.
Американский президент заверил, что после обнародования все смогут увидеть и убедиться, что его телефонный разговор с Зеленским был доброжелательным и вполне ответственным звонком.
"Это ничто иное, как продолжение самой большой и наиболее разрушительной охоты на ведьм всех времен", – заявил американский лидер.
Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?
В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.
Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".
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