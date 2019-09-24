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      Трамп поручил обнародовать стенограмму скандального разговора с Зеленским

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      Трамп хочет обнародовать скандальный разговор с Зеленским
      Трамп хочет обнародовать скандальный разговор с Зеленским / 112.ua

      В Соединенных Штатах разгорелся настоящий скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Реагируя на скандал, Трамп поручил опубликовать 25 сентября полную стенограмму разговора.

      Так, американский лидер позволил обнародовать полностью рассекреченный разговор с Зеленским, написал он в своем твиттере.

      Интересно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: последствия для Украины

      Сейчас я нахожусь на Генассамблее Организации Объединенных Наций, где представляю нашу страну. Но я поручил обнародовать запись телефонного разговора завтра,
      – заявил Трамп.

      Американский президент заверил, что после обнародования все смогут увидеть и убедиться, что его телефонный разговор с Зеленским был доброжелательным и вполне ответственным звонком.

      "Это ничто иное, как продолжение самой большой и наиболее разрушительной охоты на ведьм всех времен", – заявил американский лидер.

      Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?
      В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Новости США ООН Генассамблея ООН Владимир Зеленский Зеленский в США Президент Украины Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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