Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

Скандал навколо телефонної розмови Трампа і Зеленського може мати непередбачувані наслідки для України і самого президента США. Про що говорили глави держав і чому ця розмова викликала світовий резонанс, – в матеріалі 24 каналу.

Передвиборна президентська боротьба в США

Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена у рамках викорінення корупції в Україні. А він є головним конкурентом Трампа на майбутніх президентських виборах.

Важливо: Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа

Мовиться про тиск з боку Байдена на українську владу з вимогою звільнити тодішнього генпрокурора Шокіна. Ексглава ГПУ проводив перевірку діяльності української газової компанії, де син віцепрезидента США у 2009-2017 Байдена – Хантер був одним з членів ради директорів. Що відповів Зеленський – невідомо. Втім, за даними американських ЗМІ, Трамп заморозив надання Україні військової допомоги. Крім того, західні масмедіа вважають це спробою Трампа втягнути іншу країну у виборчий процес у США.



Джо Байден – головний конкурент Трампа на виборах президента США / Фото Getty

Як пише екснардеп Сергій Лещенко в статті для The Washington Post, адвокат Трампа Джуліані і його партнери намагаються втягнути президента Зеленського в конфлікт між двома іноземними партіями. Чим обмежують можливості України для маневрів щодо США, можливо, найважливішого нашого міжнародного партнера.

Читайте також: Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки

Трамп заявив, що розмова була цілком нормальною, і він навіть готовий її оприлюднити. При цьому з боку демократів уже з’явилися заяви про імпічмент Трампу.

Зеленському треба зберігати нейтралітет

На переконання українських експертів, для України зараз важливо не повторювати помилку 2016 року. Як відомо, тоді українська влада фактично підтримала на виборах Гіларі Клінтон. У результаті чого тривалий час Україна не могла встановити взаємостосунки з Трампом. Як наголошує керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко: Україні не треба втручатися в передвиборну боротьбу США.

Україні треба не допомагати ні Байдену, ні Трампу. Головне, ні з ким з них не зіпсувати відносини. А тема України буде пріоритетом для будь-якого американського президента,

– зауважує Володимир Фесенко.



Зеленському потрібно уникати прямої відповіді на тему Байдена / Фото офісу президента

На його думку, скандал навколо телефонної розмови може зіграти на користь Зеленського на зустрічі з Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН.

Навряд чи Трамп на тлі резонансу в розмові із Зеленським підніматиме тему Байдена і чинити тиск. Імовірність витоку інформації в кулуарах Генасамблеї ООН висока. Це може просто підтвердити всі звинувачення, які проти Трампа висуваються. По-друге, позиція української сторони досить прагматична: ми не проти розслідування. Робіть офіційний запит,

– говорить Фесенко.

Читайте також: Зустріч у нормандському форматі: Пристайко сказав коли і де зустрінуться лідери держав

Водночас політолог Віктор Небоженко не виключає, що під час зустрічі Трамп торкнеться теми як Байдена, так і свого колишнього керівника штабу Пола Манафорта, який отримав 7 років ув’язнення за корупцію. У тому числі, за гроші, які він отримував від Партії регіонів, і які не задекларував. Тому задача Зеленського – викрутитися і не дати точної відповіді.

Ризики для України і Зеленського та фактор Росії

За словами Фесенка, ризики для Зеленського можуть з’явитися під час візиту в Україну Джуліані, який запланований на жовтень. На думку експерта, Джуліані може прямо сказати Зеленському, що Трампу треба допомогти. І США зацікавлені, щоб факт корупції Байдена розслідували саме в Україні.

Водночас політичний аналітик Микола Бєлєсков застерігає: цей скандал може знищити двопартійну підтримку Києва в Конгресі США. Хоча при розумному підході з боку Офісу Президента ризик можна нівелювати.

Страшніше те, який сигнал своїм підходом до Києва Трамп посилає Росії. Спроба використати залежність України від США і викручувати руки нагадує російських підхід до взаємодії із Києвом – хто сильніший – того і правда. Заміть обговорення наповнення стратегічного партнерства змістом, в тому числі, щодо протидії РФ,

– підкреслює Микола Бєлесков.



Путін використає скандал з Трампом і Зеленським проти України / Фото Getty

На думку Віктора Небоженка, Зеленський у непростому положенні: на нього одночасно тиснуть два агресивних політика світового масштабу – Трамп і Путін. Перший вимагає компромат на Демократичну партію. З іншого боку, на Зеленського насідає Путін, вимагаючи прихованого визнання сепаратизму на Донбасі, нав'язуючи формулу Штайнмаєра.

Володимир Фесенко зауважує: з одного боку, скандал з Трампом і Байденом не вплине на переговори в нормандському форматі. Але Росія підставлятиме і дискредитуватиме Україну, використовуючи скандал. Для Москви, наголошує політолог, важливо замінити російський слід на виборах президента США в 2016 році на український кейс.

Відсутність відповіді з боку України щодо Байдена не сприятиме встановленню хороших контактів з Трампом. Але в президента Зеленського є талант подобатися. Він може встановити емоційний контакт. Треба продовжувати уникати прямої відповіді щодо допомоги в темі Байдена,

– переконаний Володимир Фесенко.

Ситуація, в яку мимоволі втягнув Трамп Україну і Зеленського, не надто приємна. Це може, якщо не зіпсувати стосунки із США, то зробити їх прохолоднішими. Важливо, робити акцент на те, що спільний ворог – Росія, а полювання на відьом у США посилить позиції Кремля на світовій арені. І може знизити рейтинги Трампа.