Це буде велика, годинна розмова, – Пристайко про зустріч Зеленського і Трампа у США

В рамках візиту президента Зеленського до США обов’язково відбудеться його велика, розгорнута зустріч із очільником Білого дому. Лідери не просто потиснуть руки та обміняються декількома фразами, а обговорять стратегічно важливі для обох сторін питання.

Найважливіше завдання під час цієї зустрічі – налагодити зв’язок. Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Громадському".

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Це не буде зустріч на полях, потискання рук. Обидва президенти знайшли час. Президент Зеленський двічі розмовляв телефоном із Трампом, але ми свідомі, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів,

– наголосив дипломат.

На думку Пристайка, якщо Зеленському і Трампу вдасться встановити порозуміння та пояснити одне одному майбутній розвиток двосторонніх відносин, це буде добрим результатом.

"Всі задачі я не можу вам відкрити, але повірте, є цілий список проблем, який ми пройдемо зі США. Іноді це проблеми, іноді — просто бізнес-ідеї. Наприклад, нам потрібна енергетична безпека. Це одна з ключових задач нашої з вами національної безпеки. Це одне з питань, які обов'язково обговорять президенти", – додав глава МЗС.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

Її погодили українські та американські дипломати, зустріч відбудеться в рамках візиту Володимира Зеленського до США. Дата – 25 вересня, перед цим український гарант візьме участь у Генасамблеї ООН.

Основне: Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським: що про це відомо

Зустріч відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Україною. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленському. Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020.