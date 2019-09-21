Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським: що про це відомо

Один з американських розвідників подав скаргу до генерального інспектора стосовно обіцянки Дональда Трампа, яку той дав одному зі світових лідерів під час телефонної розмови. Авторитеті видання зазначають, що йдеться про розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Що могло виплисти у розмові і чому про це стало відомо саме зараз – читайте у матеріалі 24 каналу.

Про яку розмову Трампа і Зеленського йдеться

Тема телефонної розмови зацікавала американську розвідку. Працівник спецслужби таємно подав скаргу до свого керівництва, у якій ішлося про обіцянку Трампа одному з президентів.

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Згодом видання The Washington Post уточнило: мова йшла про президента України.

Ця скарга розглядається як серйозне звинувачення проти президента Трампа після розмови з президенром України у липні. І написали її саме через два тижні після цієї розмови. Після діалогу лідерів, Трамп сказав, що стосунки країн покращаться, якщо Україна таки завершить антикорупційне розслідування,

– зазначив журналіст The Washington Post Керол Ленек.

Тема ж діалогу імовірно стосувалася поновлення антикорупційного розслідування у справі газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на виборах.



Джо і Хантер Байдени

Хто такий Хантер Байден і як він пов'язаний з Україною

З 2014 року Хантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На екс-чиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.



Микола Злочевський

Байден-молодший же ж начебто щомісяця отримував по 50 тисяч доларів, не сплачував податків і лобіював Злочевського, поки той переховується. Про це розслідування з українською стороною нещодавно спілкувався і адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

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Скарга надійшла до генерального інспектора ще у серпні. А на днях конгресмени знайшли зв'язок між телефонною розмовою з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Її нашій державі обіцяли ще кілька місяців тому, а дали лише минулого тижня. Про це у своєму твіттері написав і Володимир Зеленський.

Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною. Разом працюємо далі! @realDonaldTrump @WhiteHouse @Congressdotgov @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/ppEs9PJU5b — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 13 вересня 2019 р.

У конгресі ж занепокоєні: військовою допомогою Трамп міг тиснути на українського лідера. Адже розслідування справи "Бурісми" очорнить головного конкурента американського гаранта до виборів 2020 року. А це вже було б втручанням у президентські перегони.

Ядуже сподіваюсь, що Зеленський не піде на це, тому що це – повна катастрофа. Втягуватись у чужі вибори, тим більше, щоб потім нас асоціювали з країною, яка продає компромати – це не дуже добре. Ми отримаємо той самий ярлик, який отримала Росія після 2016 року,

– наголосив міжнародний експерт Ілія Куса.

Сам Байден же запропонував Трампові оприлюднити стенограму розмови, аби американці могли самі підтвердити або спростувати ці здогадки.