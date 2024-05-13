На скільки зросла комуналка в Україні

У період з квітня 2023 року по квітень 2024 року відбулося підвищення цін на комунальні послуги у середньому на 12,9%. При цьому, вартість електроенергії в Україні у 2023 році зросла найбільше – на 69,7%, тоді як ціни на інші послуги залишилися незмінними.

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За наявними даними, також зріс тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 5,1%. Водночас вартість утримання та ремонту житла зросла на 3,2%, а прибирання сміття подорожчало на – 1,6%.

Зауважте! Водночас тарифи на водопостачання, каналізацію, природний газ, гарячу воду та опалення залишилися на колишньому рівні.

Як зросте тариф на електроенергію вже незабаром

Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики, повідомив у прямому ефірі, що Кабінет міністрів України має намір підвищити тариф на світло для побутових споживачів до 4 гривень, передає 24 Канал.

Зауважте! Українцям варто чекати на збільшення тарифу вже влітку.

На збільшення вартості впливає значне пошкодження енергосистеми. Річ у тім, що всередині системи відчувається значний дефіцит внаслідок атак росіян, також пояснила заступниця міністра Світлана Грінчук.