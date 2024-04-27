Як правильно подати показники лічильників

Всі користувачі електрики зобов'язані щомісяця особисто фіксувати показники електролічильника та передавати ці дані своєму обслуговуючому постачальнику. Вимірювання обсягу використаної електроенергії проводиться за кожен календарний місяць.

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Показники за електроенергію можна передати в кілька різних способів. Важливо передавати їх до 4 числа кожного місяця.

Якими сервісами можна скористатися:

Через особистий кабінет на сайті ОСР;

Зателефонувавши в кол-центр ОСР;

Через чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger;

Інші методи, які передбачені вашим ОСР.

Що буде з тарифом на світло

Україна має єдиний тариф на електроенергію з літа 2023 року, який складає 2,64 гривні за кіловат-годину, хоча реальна вартість електроенергії вища і становить 3,5 гривні, зазначив голова комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Ситуація в енергетичній сфері країни погіршилася через систематичні атаки на критичну інфраструктуру від "Енергоатом" та "Укргідроенерго", розповідав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі для 24 Каналу.

Важливо! Він наголосив, що населення сплачує за світло на 2-2,5 рази менше від реальної вартості. Питання про можливе підвищення тарифів на електроенергію залишається відкритим і залежатиме від рішення уряду.