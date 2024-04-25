Яким же може буде це літо в Україні, чи очікується сильна спека, в інтерв'ю 24 Канал розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
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Яка буде погода влітку
"Відповідно до тих розрахунків які є зараз, очікується що літо в Україні може бути теплим, але не спекотним", – підкреслила метеорологиня.
Додала, що середня за сезон температура повітря, ймовірно, на 1 – 2 градуси перевищить норму. Упродовж сезону переважатимуть повітряні маси з Атлантики. Вони приноситимуть помірну вологу і тепло в Україну.
Періоди тривалої спекотної погоди малоймовірні,
– наголосила Віра Балабух.
Водночас додала, очевидно, що все ж таки небесна канцелярія зараз грає в команді за Україну.
"Ми бачимо, що погодні умови взимку були для нас надзвичайно сприятливі. Навіть весною до нас прийшло літо, яке нам дуже допомогло зекономити тепло й електроенергію. Є надія, що і влітку не буде великої спеки, щоб не перевантажити нашу енергосистему", – зазначила спікерка.
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Яка буде погода у травні
- Віра Балабух також розповіла, яка погода очікується в останній місяць цієї весни.
- Зазначила, що за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України. На решті території – у межах норми.
- Також експертка відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за останній місяць весни.
- "Це малоймовірно. А от початок квітня дійсно може бути теплішим, ніж травень в деяких районах України. Адже середня температура травня на значній території країни – в межах 15 – 18 градусів, а на початку квітня середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів", – підкреслила Балабух.