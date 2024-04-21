З чим була пов'язана така аномальна спека, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
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Така температура характерна для літніх місяців
Метеорологиня зауважила, що перша половина квітня була аномально теплою. Особливо здивувала погода наприкінці березня і на початку другого місяця весни.
Максимальна температура повітря сягала +25 і навіть в окремих районах +29 градусів тепла, і була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму,
– підкреслила Віра Балабух.
Також додала, що така температура характерна для літніх місяців. Зумовлена вона була потужним виносом субтропічного повітря, який приніс до нас не лише літнє тепло, а й пил із Сахари.
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Яка буде погода до кінця квітня
- Експертка зауважила, що синоптична ситуація змінюється. Далі на нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії.
- З середини квітня й упродовж наступного тижня погоду будуть зумовлювати вже арктичні повітряні маси. Вони відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну. Стане суттєво нижчою за норму. Однак, мінімальна температура повітря, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми
- "У деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг", – розповіла Балабух.
- Додала, що загалом така погода є типовою для цього періоду року. Якраз нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця.