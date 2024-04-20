Якої ж погоди чекати у травні в Україні, чи можлива аномальна спека, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.
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Експертка зауважила, дуже ймовірно, що загалом температура повітря в травні може бути в межах норми, тільки на 1 – 2 градуси вищою. Це середня за місяць температура, на Заході України, в південних та південно-східних областях.
Аномально високі й аномально низькі температури, така спека поки що не очікуються. Такі процеси малоймовірні,
– наголосила Віра Балабух.
Також відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за останній місяць весни.
"Навряд чи. Температура в травні в деяких регіонах може бути такою, як була в першій половині квітня", – зазначила Балабух.
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З чим була пов'язана аномальна спека у квітні
- Спікерка зауважила, що ми спостерігали надзвичайно велику аномалію тепла в кінці березня і на початку – практично до середини квітня.
- "Така температура є дуже аномальною. Це досить-таки потужна хвиля тепла. Якщо говорити про максимальні температури, то вони сягали 25 і навіть в деяких районах 29 градусів. Особливо теплим були кінець березня і початок квітня", – зазначила Балабух.
- Підкреслила, що такі температури є надзвичайно високими й нетиповими для цього періоду. Вони спостерігаються дуже рідко, можуть відмічатися три рази на 100 років. І якраз такий випадок ми спостерігали.
- Аномальна спека була пов'язана з потужним виносом субтропічного повітря. Воно супроводжувалося також тим пилом, який до нас надходив із Сахари.
- Далі на зміну субтропічному повітрю до нас приходить вже арктичне повітря, внаслідок якого і знизилася температура.