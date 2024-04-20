Какой же погоды ждать в мае в Украине, возможна ли аномальная жара, в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

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Эксперт отметила, очень вероятно, что в целом температура воздуха в мае может быть в пределах нормы, только на 1 – 2 градуса выше. Это средняя за месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.

Аномально высокие и аномально низкие температуры, такая жара пока не ожидаются. Такие процессы маловероятны,

– отметила Вера Балабух.

Также ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее последнего месяца весны.

"Вряд ли. Температура в мае в некоторых регионах может быть такой, как была в первой половине апреля", – отметила Балабух.

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