Какой же погоды ждать в мае в Украине, возможна ли аномальная жара, в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.
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Эксперт отметила, очень вероятно, что в целом температура воздуха в мае может быть в пределах нормы, только на 1 – 2 градуса выше. Это средняя за месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.
Аномально высокие и аномально низкие температуры, такая жара пока не ожидаются. Такие процессы маловероятны,
– отметила Вера Балабух.
Также ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее последнего месяца весны.
"Вряд ли. Температура в мае в некоторых регионах может быть такой, как была в первой половине апреля", – отметила Балабух.
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С чем была связана аномальная жара в апреле
- Спикер отметила, что мы наблюдали чрезвычайно большую аномалию тепла в конце марта и в начале – практически до середины апреля.
- "Такая температура является очень аномальной. Это довольно-таки мощная волна тепла. Если говорить о максимальных температурах, то они достигали 25 и даже в некоторых районах 29 градусов. Особенно теплым были конец марта и начало апреля", – отметила Балабух.
- Подчеркнула, что такие температуры являются чрезвычайно высокими и нетипичными для этого периода. Они наблюдаются очень редко, могут отмечаться три раза в 100 лет. И как раз такой случай мы наблюдали.
- Аномальная жара была связана с мощным выносом субтропического воздуха. Он сопровождался также той пылью, которая к нам поступала из Сахары.
- Далее на смену субтропическому воздуху к нам приходит уже арктический воздух, вследствие которого и снизилась температура.