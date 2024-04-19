Ждать ли резкого потепления в апреле, в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

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Будет ли резкое потепление в апреле

В конце марта и в первой половине апреля погоду предопределял субтропический воздух. Если говорить о максимальных температурах, они достигали 25 и даже в некоторых районах 29 градусов.

Такие температуры являются чрезвычайно высокими и нетипичными для этого периода. Они наблюдаются очень редко, могут отмечаться три раза в 100 лет. И как раз такой случай мы с вами наблюдали,

– отметила Балабух.

Впрочем, уже с середины месяца и в течение следующей недели погоду будут предопределять арктические воздушные массы.

Метеоролог добавила, что арктический воздух, который приходите в Украину, ощутимо снизит температуру. Особенно максимальные значения. Они станут ниже нормы.

Однако, минимальная температура воздуха, несмотря на такой мощный поток холода, останется в пределах нормы. Только, возможно, 20 апреля опустится ниже нормы.

Эксперт отметила, что при этом у нас может снова наблюдаться снег, ведь некоторых регионах, особенно на Западе, ночные температуры могут опускаться даже ниже нуля.

Однако, такая погода является типичной для этого периода года. Как раз нетипичными являются такие очень высокие температуры, практически летние, которые были в начале месяца, подчеркнула спикер.

И когда говорить за тенденцию, то как раз по тем расчетам, которые сейчас уже есть, численных моделей прогноза погоды, видим, что такие аномально резкие изменения температуры воздуха, как в сторону повышения, так и снижения, в дальнейшем маловероятны,

– подчеркнула Вера Балабух.

Также добавила, что погода возвращается к норме.

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