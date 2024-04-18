Какая будет погода в ближайшие дни, где ждать заморозков и как долго они будут, со ссылкой на синоптиков пишет 24 Канал.

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Заморозки в апреле

В пятницу, 19 апреля, в Украине, кроме юго-восточной части, пройдет небольшой, ночью в большинстве северных областей умеренный дождь. Днем в северо-восточной части местами порывы ветра 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью 2 – 7 тепла, днем 8 – 13. На Востоке и Юго-Востоке ночью 7 – 12, днем 14 – 19 градусов.

В западных областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов,

– отметили синоптики.

В субботу ночью без осадков, днем в южных, центральных областях и в Крыму умеренные, в западных и Житомирской областях местами небольшие дожди.

Ночью в западных, северных и центральных областях также ожидаются заморозки в воздухе 0 – 3 градуса. Днем 11 – 16 тепла. На Востоке и Юге ночью 3 – 8 тепла, днем 14 – 20.

В воскресенье в Украине также пройдут дожди, ночью в северных, центральных и южных областях осадки будут значительными.

В восточных областях ночью 8 – 13 градусов, днем 17 – 22, на остальной территории ночью 2 – 9 тепла (на Западе на почве заморозки 0 – 3 градуса), днем 9 – 14 тепла, в большинстве северных и центральных областей 4 – 9 градусов.

На высокогорье Карпат 19 – 21 апреля временами небольшой снег. Температура ночью 2 – 8 мороза, днем около 0,

– отметили синоптики.

Заметим, метеоролог Вера Балабух рассказала, что аномально резкие изменения температуры воздуха, как в сторону повышения, так и снижения, в дальнейшем маловероятны.

Кстати, какой будет погода до конца весны, ждать ли сильной жары летом, какими будут следующие зимы в Украине – уже скоро читайте интервью на сайте 24 Канала.