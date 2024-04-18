Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 19 апреля, в Украине будет царить облачная погода. Кроме этого, ожидать теплую температуру воздуха тоже не стоит. Поэтому, если вы собираетесь выходить из дома, захватите с собой зонтики.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, в Украине, кроме юго-восточной части и крайнего запада, небольшой, ночью в большинстве северных областей умеренный дождь.

Как они отмечают, ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в северо-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 2 – 7 тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Закарпатье сильные заморозки 0 – 3 градусов), днем 8 – 13 тепла. А вот на востоке и юго-востоке страны ночью 7 – 12 тепла, днем 14 – 19 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 3 – 8 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +9...+11
  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +8...+10
  • Черновцы – +9...+11
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +10...+12
  • Ровно – +9...+11
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +16...+18
  • Кропивницкий – +11...+13
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы – +9...+11
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +14...+16
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +14...+16
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +14..+16


Прогноз погоды на 19 апреля / Укргидрометцентр

Какой будет погода в Киевской области

В Укргидрометцентре сообщили, что 19 апреля в Киевской области ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет достигать 2 – 7 тепла, днем 8 – 13 градусов.

В Киеве ночью 4 – 6 тепла, днем около 10 градусов тепла.