Синоптики прогнозують, що в п'ятницю, 19 квітня, в Україні пануватиме хмарна погода. Крім цього, очікувати на теплу температуру повітря теж не варто. Тож, якщо ви збираєтеся виходити з дому, захопіть із собою парасольки.
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Якою буде погода в Україні
За даними синоптиків, в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий, вночі у більшості північних областей помірний дощ.
Як вони зазначають, вітер переважно західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 2 – 7 тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Закарпатті сильні заморозки 0 – 3градусів), вдень 8 – 13 тепла. А ось на сході та південному сході країни вночі 7 – 12 тепла, вдень 14 – 19 градусів.
В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +9...+11
- Ужгород – +10...+12
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +8..+10
- Чернівці – +9...+11
- Хмельницький – +9…+11
- Луцьк – +10...+12
- Рівне – +9...+11
- Житомир – +8...+10
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +14...+16
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +16...+18
- Кропивницький – +11...+13
- Черкаси – +11...+13
- Чернігів – +10...+12
- Суми – +9...+11
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +14...+16
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +14...+16
- Луганськ – +14...+16
- Харків – +14..+16
Прогноз погоди на 19 квітня / Укргідрометцентр
Якою буде погода на Київщині
В Укргідрометцентрі повідомили, що 19 квітня в Київській області очікується хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі сягатиме 2 – 7 тепла, вдень 8 – 13 градусів.
у Києві вночі 4 – 6 тепла, вдень близько 10 градусів тепла.