Про погіршення погодних умов синоптики попереджали раніше. Ба більше, в деяких областях навіть може випасти сніг.

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Де погіршиться погода

В Укргідрометцентрі попередили, що у період 18 – 20 квітня погода різко погіршиться. Так, частину України накриють значні дощі, а також очікуються заморозки до -3 градусів.

У четвер, 18 квітня, рясні дощі прогнозують у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Житомирській та Черкаській областях. Через негоду у цих областях оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.



Штормове попередження 18 квітня / Карта Укргідрометцентру

Тепла весняна погода зміниться заморозками вже вночі 19 квітня. Так, у західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий), а на Закарпатті – сильні заморозки. Там стовпчики термометрів уночі можуть опуститися до -3 градусів. Через це у Закарпатській області оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.



Штормове попередження 19 квітня / Карта Укргідрометцентру

Заморозки триматимуться й 20 квітня. Синоптики прогнозують їх не лише на Заході, а й в центральних та північних областях. Через значне погіршення погодних умов у цих регіонах також оголосили штормове попередження.



Штормове попередження 20 квітня / Карта Укргідрометцентру

Карпати замело снігом

На високогір'ї Карпат 17 квітня випав сніг. Так, невеликі опади фіксували на горі Піп Іван Чорногорський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської області. Також у горах фіксували -6 градусів морозу. 17 квітня також засніжило у Вижницькому районі Чернівецької області.

"Слава Богу, за зелену травичку в половині квітня, але щось забілілось, а приказка змістовна тепер. Вовк зиму не з'їв", – написав очільник Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук, коментуючи снігопади в горах.

До слова, через снігопади у горах 18 – 19 квітня оголошено значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.