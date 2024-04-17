Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост написав, що на горі Піп Іван 6 градусів морозу. Голова Селятинської територіальної громади, що у Вижницькому районі Буковини, Валерій Полянчук розповів, що до них повернулась зима, пише 24 Канал.
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У Карпатах випав сніг
Станом на 9:00 17 квітня 2024 року на горі Піп Іван хмарно, невеликий сніг, вітер східний 6 метрів за секунду, температура повітря 6 градусів морозу,
– розповіли на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
На горі Піп Іван випав сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
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У Вижницькому районі Чернівецької області також засніжило.
"Слава Богу, за зелену травичку в половині квітня, але щось забілілось, а приказка змістовна тепер. Вовк зиму не з'їв", – заявив очільник Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук, пише "Молодий Буковинець"
В Карпатах на Буковині випав сніг / Фото Полянчука
Синоптики попередили про заморозки
- Укргідрометцентр попередив про заморозки в Україні. Через це синоптики оголосили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
- Так, вночі проти 19 квітня оголосили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Адже у західних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів морозу.
- У ніч проти 20 квітня прогнозують також заморозки – від 0 до 3 градусів морозу на Заході, Півночі та в Центрі. Через це синоптики попередили про другий рівень небезпечності, тобто помаранчевий.