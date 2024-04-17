Черногорский горный поисково-спасательный пост написал, что на горе Поп Иван 6 градусов мороза. Председатель Селятинской территориальной общины, что в Вижницком районе Буковины, Валерий Полянчук рассказал, что к ним вернулась зима, пишет 24 Канал.
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В Карпатах выпал снег
По состоянию на 9:00 17 апреля 2024 года на горе Поп Иван облачно, небольшой снег, ветер восточный 6 метров в секунду, температура воздуха 6 градусов мороза,
– рассказали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
На горе Поп Иван выпал снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
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В Вижницком районе Черновицкой области также заснежило.
"Слава Богу, за зеленую травку в половине апреля, но что-то забелилось, а поговорка содержательная теперь. Волк зиму не съел", – заявил глава Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук, пишет "Молодой Буковинец".
В Карпатах на Буковине выпал снег / Фото Полянчука
Синоптики предупредили о заморозках
- Укргидрометцентр предупредил о заморозках в Украине. Из-за этого синоптики объявили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
- Так, в ночь на 19 апреля объявили о первом уровне опасности, то есть желтом. Ведь в западных областях на поверхности почвы заморозки от 0 до 5 градусов мороза.
- В ночь на 20 апреля прогнозируют также заморозки – от 0 до 3 градусов мороза на Западе, Севере и в Центре. Из-за этого синоптики предупредили о втором уровне опасности, то есть оранжевом.