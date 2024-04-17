Ожидается, что в ближайшие часы будет еще больше осадков. Об этом сообщило издание Emirates 24/7.

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В частности в Дубае выпала полуторагодовая норма дождя. В городе царит хаос.

Сильные грозы обрушились на Объединенные Арабские Эмираты во вторник, где был самый сильный дождь, который когда-либо регистрировался в стране за несколько часов. Он затопил части основных автомагистралей и международный аэропорт Дубая.

Затопленные дороги в ОАЭ: смотрите видео

Непогода накрыла ОАЭ: смотрите видео

По данным издания Associated Press, полиция и сотрудники скорой помощи медленно проезжали по затопленным улицам Дубая. Во вторник молния время от времени "касалась" вершины Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире.

Из-за того, что сильно поднялся уровень воды на улицах образовались огромные лужи, а транспортным средствам трудно дальше осуществлять движение. В результате затопления из-за осадков в ОАЭ отменен ряд авиарейсов, а жителей призывают оставаться дома.

Движение самолетов в Дубае из-за стихии: смотрите видео

Гроза в ОАЭ: смотрите видео

Кроме этого, власть отменила обучение, а правительство снова ввело дистанционную работу в среду.

Затопленные из-за ливня дороги в Дубае: смотрите видео

Очевидцы делятся кадрами стихии в Дубае.



Последствия непогоды в ОАЭ / Фото из открытых источников



Машины жителей ОАЭ буквально "утопают" из-за ливней / Фото из открытых источников



Стихия царит в ОАЭ / Фото из открытых источников

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