Очікується, що найближчими годинами буде ще більше опадів. Про це повідомило видання Emirates 24/7.
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Рекордні зливи за 75 років накрили ОАЕ
Зокрема у Дубаї випала півторарічна норма дощу. В місті панує хаос.
Сильні грози обрушилися на Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, де був найсильніший дощ, який коли-небудь реєструвався в країні за кілька годин. Він затопив частини основних автомагістралей і міжнародний аеропорт Дубая.
Затоплені дороги в ОАЕ: дивіться відео
Негода накрила ОАЕ: дивіться відео
За даними видання Associated Press, поліція та співробітники швидкої допомоги повільно проїжджали затопленими вулицями Дубая. У вівторок блискавка час від часу "торкалася" вершини Бурдж-Халіфа, найвищої будівлі у світі.
Через те, що сильно піднявся рівень води на вулицях утворилися величезні калюжі, а транспортним засобам важко далі здійснювати рух. Внаслідок затоплення через опади в ОАЕ скасовано низку авіарейсів, а мешканців закликають залишатися вдома.
Рух літаків в Дубаї через стихію: дивіться відео
Гроза в ОАЕ: дивіться відео
Крім цього, влада скасувала навчання, а уряд знову запровадив дистанційну роботу в середу.
Затоплені через зливу дороги в Дубаї: дивіться відео
Очевидці діляться кадрами стихії в Дубаї.
Наслідки негоди в ОАЕ / Фото з відкритих джерел
Машини жителів ОАЕ буквально "потопають" через зливи / Фото з відкритих джерел
Стихія панує в ОАЕ / Фото з відкритих джерел
Де найбільше випало опадів в ОАЕ: що відомо
- У Національному центрі метеорології зазначили, що поки що найбільша кількість опадів була зареєстрована в районі Хатм Аль-Шакла в Аль-Айні.
- Там вони досягнули 254,8 міліметра менш ніж за 24 години. Крім того, Національний центр метеорологічних станцій країни зафіксував сильну кількість опадів у кількох областях.
- Згідно із заявою, опублікованою Національним центром метеорології, в ОАЕ за останні 24 години випала найбільша кількість опадів у своїй новітній історії в багатьох районах, що стало найбільшою кількістю опадів з початку реєстрації кліматичних даних у 1949 році.