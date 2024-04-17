Очікується, що найближчими годинами буде ще більше опадів. Про це повідомило видання Emirates 24/7.

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Рекордні зливи за 75 років накрили ОАЕ

Зокрема у Дубаї випала півторарічна норма дощу. В місті панує хаос.

Сильні грози обрушилися на Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, де був найсильніший дощ, який коли-небудь реєструвався в країні за кілька годин. Він затопив частини основних автомагістралей і міжнародний аеропорт Дубая.

Затоплені дороги в ОАЕ: дивіться відео

Негода накрила ОАЕ: дивіться відео

За даними видання Associated Press, поліція та співробітники швидкої допомоги повільно проїжджали затопленими вулицями Дубая. У вівторок блискавка час від часу "торкалася" вершини Бурдж-Халіфа, найвищої будівлі у світі.

Через те, що сильно піднявся рівень води на вулицях утворилися величезні калюжі, а транспортним засобам важко далі здійснювати рух. Внаслідок затоплення через опади в ОАЕ скасовано низку авіарейсів, а мешканців закликають залишатися вдома.

Рух літаків в Дубаї через стихію: дивіться відео

Гроза в ОАЕ: дивіться відео

Крім цього, влада скасувала навчання, а уряд знову запровадив дистанційну роботу в середу.

Затоплені через зливу дороги в Дубаї: дивіться відео

Очевидці діляться кадрами стихії в Дубаї.



Наслідки негоди в ОАЕ / Фото з відкритих джерел



Машини жителів ОАЕ буквально "потопають" через зливи / Фото з відкритих джерел



Стихія панує в ОАЕ / Фото з відкритих джерел

Де найбільше випало опадів в ОАЕ: що відомо