Как удивит погода в ближайшие дни, где будет дождь, снег, рассказали синоптики Укргидрометцентра, передает 24 Канал.

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Где будет дождь, снег, мороз

Синоптики отметили, что в Украине, кроме юго-восточной части, дождливая погода, днем 17 апреля на Севере, Винницкой и Черкасской области, 18 апреля в западных и северных областях местами значительные дожди.

Ночью 19 апреля на Западе и Севере возможен мокрый снег,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Температура 17 – 18 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4 – 9 тепла, днем 7 – 14. Тем временем на остальной территории ночью 9 – 15, днем 17 – 24, на Востоке, 17 апреля и на Юге страны до 26 градусов.

19 апреля в Украине ожидается снижение температуры на 4 – 7 градусов. Ночью в западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе вероятны заморозки 0 – 2 градуса,

– предупредили синоптики.

Добавили, что на высокогорье Карпат 17 – 18 апреля значительный мокрый снег, температура около 0. 19 апреля – умеренный снег, температура ночью 2 – 7 мороза, днем 0 – 2 мороза.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какая будет погода до конца весны

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института рассказала, какой погоды ждать до конца весны, будет ли аномальная жара в мае.

Вера Балабух отметила, что апрель в Украине будет очень теплым. В частности, средняя за месяц температура может быть на 2 – 4 градуса выше нормы, или даже больше.

В мае также будут преобладать более высокие, чем обычно, температуры. Впрочем, могут быть не столь аномально высокими, как в апреле.