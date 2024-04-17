Як здивує погода найближчими днями, де буде дощ, сніг, розповіли синоптики Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

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Де буде дощ, сніг, мороз

Синоптики зазначили, що в Україні, крім південно-східної частини, дощова погода, вдень 17 квітня на Півночі, Вінниччині та Черкащині, 18 квітня у західних і північних областях місцями значні дощі.

Вночі 19 квітня на Заході та Півночі можливий мокрий сніг,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Температура 17 – 18 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4 – 9 тепла, вдень 7 – 14. Тим часом на решті території вночі 9 – 15, вдень 17 – 24, на Сході, 17 квітня і на Півдні країни до 26 градусів.

19 квітня в Україні очікується зниження температури на 4 – 7 градусів. Вночі у західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі ймовірні заморозки 0 – 2 градуси,

– попередили синоптики.

Додали, що на високогір'ї Карпат 17 – 18 квітня значний мокрий сніг, температура близько 0. 19 квітня – помірний сніг, температура вночі 2 – 7 морозу, вдень 0 – 2 морозу.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода до кінця весни

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якої погоди чекати до кінця весни, чи буде аномальна спека у травні.

Віра Балабух зауважила, що квітень в Україні буде дуже теплим. Зокрема, середня за місяць температура може бути на 2 – 4 градуси вище норми, або навіть більше.

У травні також переважатимуть вищі, ніж зазвичай, температури. Втім, можуть бути не настільки аномально високими, як у квітні.