Чи буде це літо найспекотнішим, якої погоди чекати, розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Погода на літо 2024 року

Експертка розповіла, що з одного боку очікується нейтральна фаза між "Ель-Ніньйо" та "Ла-Нінья". З іншого – на планету матиме вплив дуже активна сонячна радіація. Можливо, що це літо все ж не буде рекордно спекотним.

І розрахунки, і експертні оцінки говорять про те, що у нас літо може бути спекотним. Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим,

– наголосила Віра Балабух.

Також розповіла, яка буде погода до кінця весни. Метеорологиня зауважила, що середня місячна температура у квітні може бути на 2 – 4 градуси (чи навіть більше) вищою за норму. До речі, найбільш аномальна погода очікувалася саме поточного тижня.

У травні також будуть переважати вищі показники, аніж зазвичай. Втім, в останній місяць весни температура може бути не настільки аномально високою, як у квітні.