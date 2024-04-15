Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

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В Дніпропетровській області вирує негода

Ввечері голова ДОР, Микола Лукашук, поділився світлинами весняної бурі в Дніпропетровській області.



Негода в Дніпропетровській області / Фото голова ДОР

"Краса та міць природи. Сьогодні ввечері гучно від грому. І нехай це буде єдина причина для хвилювань", – наголосив Микола Лукашук.

Також відомо, що у Дніпрі через негоду у посиленому режимі працюють енергетики. Так, вони готові до ліквідації наслідків ймовірних аварій у разі їхнього виникнення.

Там нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. "Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", – наголосили в ДТЕК.

Згодом в мережі вже оприлюнили перші наслідки негоди в місті. Зокрема, на провулку Крушельницької дерево впало на припарковані автомобілі.



Наслідки негоди в Дніпропетровській області / Фото з телеграм-каналу

Ввечері голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через негоду низка населених пунктів Дніпропетровщини знеструмлені. За його словами, всі служби на місцях. Також енергетики вже приступили до роботи.

"Поки прошу бути пильними на дорогах. Бережіть себе і своїх близьких", – наголосив Лисак.

У Києві готові до погіршення погоди

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні у столиці збережеться дощова погода з грозами. Підприємства КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов та постійно розчищають свої балансові гідротехнічні споруди,

– йдеться в повідомленні КМДА.

Там зазначили, що у кожному районному КП ШЕУ працює бригада гідротехнічної служби, що виконує необхідний комплекс робіт з очистки зливоприймачів та оглядових колодязів від піску, побутового сміття тощо.

Так, фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу. Зокрема, вони рекомендують:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість.

"Київавтодор" також закликає водіїв бути обачними на дорогах. "У випадку виявлення місць підтоплень – звертатись до цілодобової диспетчерської за телефоном: 044-284-74-19", – додали в КМДА.

Гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов / Фото КМДА

Довідка. До середи погоду Київщини формуватимуть атмосферні фронти із північного заходу, тому часом дощитиме, подекуди ймовірні грози. 17 – 18 квітня через Київську область пройде циклон вже з південного заходу з більш інтенсивними опадами та відчутним зниженням температури. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Де очікувати погіршення погоди: коротко