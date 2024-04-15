Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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В Днепропетровской области бушует непогода

Вечером председатель ДОР, Николай Лукашук, поделился фотографиями весенней бури в Днепропетровской области.

Непогода в Днепропетровской области / Фото председатель ДОР

"Красота и мощь природы. Сегодня вечером громко от грома. И пусть это будет единственная причина для волнений", – подчеркнул Николай Лукашук.

Также известно, что в Днепре из-за непогоды в усиленном режиме работают энергетики. Так, они готовы к ликвидации последствий возможных аварий в случае их возникновения.

Там напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. "Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", – отметили в ДТЭК.

Впоследствии в сети уже обнародовали первые последствия непогоды в городе. В частности, на переулке Крушельницкой дерево упало на припаркованные автомобили.

Последствия непогоды в Днепропетровской области / Фото из телеграмм-канала

Вечером председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что из-за непогоды ряд населенных пунктов Днепропетровщины обесточены. По его словам, все службы на местах. Также энергетики уже приступили к работе.

"Пока прошу быть бдительными на дорогах. Берегите себя и своих близких", – подчеркнул Лысак.

В Киеве готовы к ухудшению погоды

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится дождливая погода с грозами. Предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий и постоянно расчищают свои балансовые гидротехнические сооружения,

– говорится в сообщении КГГА.

Там отметили, что в каждом районном КП ДЭУ работает бригада гидротехнической службы, выполняющая необходимый комплекс работ по очистке ливнеприемников и смотровых колодцев от песка, бытового мусора и тому подобное.

Так, специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА призывают жителей города придерживаться основных рекомендаций во время сильного дождя. В частности, они рекомендуют:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;

если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо уменьшить скорость.

"Киевавтодор" также призывает водителей быть осмотрительными на дорогах. "В случае выявления мест подтоплений – обращаться в круглосуточную диспетчерскую по телефону: 044-284-74-19", – добавили в КГГА.

Гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий / Фото КГГА

Справка. До среды погоду Киевщины будут формировать атмосферные фронты с северо-запада, поэтому временами будет дождливо, местами вероятны грозы. 17 – 18 апреля через Киевскую область пройдет циклон уже с юго-запада с более интенсивными осадками и ощутимым снижением температуры. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Где ожидать ухудшения погоды: кратко